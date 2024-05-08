https://ria.ru/20240508/dtp-1944804056.html

В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок

В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 08.05.2024

В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок

Несовершеннолетний житель Ростова-на-Дону без водительских прав сел за руль автомобиля и устроил ДТП, по предварительным данным, не справившись с управлением, в РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:10

2024-05-08T20:10

2024-05-08T20:10

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Ростова-на-Дону без водительских прав сел за руль автомобиля и устроил ДТП, по предварительным данным, не справившись с управлением, в результате аварии погиб малолетний ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области. "Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Ваз-2106", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля 2017 года рождения", - говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам, подросток фактически угнал машину отца, не поставив его в известность, "просто чтобы прокатиться". Позже к нему в машину сел якобы его родственник, мальчик 2017 года рождения, который попросил довезти его в магазин. Во время этой поездки и произошла авария со смертельным исходом. Официального подтверждения этой информации РИА Новости не располагает. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240502/voditel-1943435942.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, гибдд мвд рф