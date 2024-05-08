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В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок
В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 08.05.2024
В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок
Несовершеннолетний житель Ростова-на-Дону без водительских прав сел за руль автомобиля и устроил ДТП, по предварительным данным, не справившись с управлением, в РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:10
2024-05-08T20:10
2024-05-08T20:10
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Ростова-на-Дону без водительских прав сел за руль автомобиля и устроил ДТП, по предварительным данным, не справившись с управлением, в результате аварии погиб малолетний ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области. "Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Ваз-2106", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля 2017 года рождения", - говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам, подросток фактически угнал машину отца, не поставив его в известность, "просто чтобы прокатиться". Позже к нему в машину сел якобы его родственник, мальчик 2017 года рождения, который попросил довезти его в магазин. Во время этой поездки и произошла авария со смертельным исходом. Официального подтверждения этой информации РИА Новости не располагает. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок
ГИБДД: в Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости.
Несовершеннолетний житель Ростова-на-Дону без водительских прав сел за руль автомобиля и устроил ДТП, по предварительным данным, не справившись с управлением, в результате аварии погиб малолетний ребенок, сообщает пресс-служба
ГИБДД по Ростовской области.
"Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Ваз-2106", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля 2017 года рождения", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам, подросток фактически угнал машину отца, не поставив его в известность, "просто чтобы прокатиться". Позже к нему в машину сел якобы его родственник, мальчик 2017 года рождения, который попросил довезти его в магазин. Во время этой поездки и произошла авария со смертельным исходом. Официального подтверждения этой информации РИА Новости не располагает.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.