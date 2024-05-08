https://ria.ru/20240508/dron-1944631550.html

В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль

В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль

Украинский дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:19

2024-05-08T12:19

2024-05-08T12:19

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_0:109:3077:1840_1920x0_80_0_0_9d5b818d247f68e8647cb6df22099d2e.jpg

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в ГУМЧС России по Белгородской области предупредили об угрозе атаки беспилотников в регионе. "Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Слава Богу, никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва поврежден грузовой автомобиль. Оперативные службы работают на месте", — сообщил Гладков.

https://ria.ru/20240507/bespilotnik-1944403048.html

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков