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В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/dron-1944631550.html
В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль
В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль
Украинский дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:19
2024-05-08T12:19
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в ГУМЧС России по Белгородской области предупредили об угрозе атаки беспилотников в регионе. "Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Слава Богу, никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва поврежден грузовой автомобиль. Оперативные службы работают на месте", — сообщил Гладков.
https://ria.ru/20240507/bespilotnik-1944403048.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль

Гладков: дрон ВСУ повредил грузовой автомобиль в белгородском селе Малиновка

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в ГУМЧС России по Белгородской области предупредили об угрозе атаки беспилотников в регионе.
"Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Слава Богу, никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва поврежден грузовой автомобиль. Оперативные службы работают на месте", — сообщил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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