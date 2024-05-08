https://ria.ru/20240508/dokumenty-1944541092.html
В Москве оцифровали 550 тысяч документов времен Великой Отечественной войны
В Москве оцифровали 550 тысяч документов времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2024
В Москве оцифровали 550 тысяч документов времен Великой Отечественной войны
Более 550 тысяч документов времен Великой Отечественной войны оцифрованы к Дню Победы для размещения на портале "Память народа" московской компанией,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:13
2024-05-08T09:13
2024-05-08T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 550 тысяч документов времен Великой Отечественной войны оцифрованы к Дню Победы для размещения на портале "Память народа" московской компанией, разрабатывающей и выпускающей планетарные сканеры, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Новые массивы документов уже доступны на портале - общедоступном банке данных, который дает возможность семьям проследить судьбу своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, получить данные о погибших и пропавших без вести, их подвигах и наградах."Московский разработчик выпускает планетарные сканеры, благодаря которым можно безопасно оцифровывать редкие, ветхие или поврежденные книги и документы разных форматов. К 9 мая компания отсканировала 550 тысяч материалов времен Великой Отечественной войны: списки частей, карточки раненных, донесения и многое другое", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Выпускаемые в Москве планетарные сканеры используются для бесконтактного перевода в цифровой вид технической документации, архивных подшивок, культурных ценностей большого формата. Они оснащены отечественными промышленными камерами.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы. В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.Ежегодно в столице открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
https://ria.ru/20240416/proizvodstvo-1940267500.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 550 тысяч документов времен Великой Отечественной войны оцифрованы к Дню Победы для размещения на портале "Память народа" московской компанией, разрабатывающей и выпускающей планетарные сканеры, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Новые массивы документов уже доступны на портале - общедоступном банке данных, который дает возможность семьям проследить судьбу своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, получить данные о погибших и пропавших без вести, их подвигах и наградах.
"Московский разработчик выпускает планетарные сканеры, благодаря которым можно безопасно оцифровывать редкие, ветхие или поврежденные книги и документы разных форматов. К 9 мая компания отсканировала 550 тысяч материалов времен Великой Отечественной войны: списки частей, карточки раненных, донесения и многое другое", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Выпускаемые в Москве планетарные сканеры используются для бесконтактного перевода в цифровой вид технической документации, архивных подшивок, культурных ценностей большого формата. Они оснащены отечественными промышленными камерами.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы. В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.
Ежегодно в столице открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.