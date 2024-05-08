https://ria.ru/20240508/dnr-1944786376.html
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина - РИА Новости, 08.05.2024
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в результате ракетного обстрела Красной Поляны в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:33
2024-05-08T19:33
2024-05-08T19:33
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате ракетного обстрела Красной Поляны в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Населенный пункт Красная Поляна: - по улице Октябрьской погибла женщина 1938 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили одну ракету из РСЗО по Красной Поляне.
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944663414.html
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Специальная военная операция на Украине, Красная Поляна, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина
В ДНР при обстреле Красной Поляны ВСУ погибла пожилая женщина