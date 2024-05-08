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В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/dnr-1944786376.html
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина - РИА Новости, 08.05.2024
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в результате ракетного обстрела Красной Поляны в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:33
2024-05-08T19:33
специальная военная операция на украине
красная поляна
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате ракетного обстрела Красной Поляны в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Населенный пункт Красная Поляна: - по улице Октябрьской погибла женщина 1938 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили одну ракету из РСЗО по Красной Поляне.
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944663414.html
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красная поляна, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Красная Поляна, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина

В ДНР при обстреле Красной Поляны ВСУ погибла пожилая женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате ракетного обстрела Красной Поляны в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Населенный пункт Красная Поляна: - по улице Октябрьской погибла женщина 1938 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили одну ракету из РСЗО по Красной Поляне.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКрасная ПолянаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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