https://ria.ru/20240508/dnr-1944786376.html

В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина

В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина - РИА Новости, 08.05.2024

В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла в результате ракетного обстрела Красной Поляны в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:33

2024-05-08T19:33

2024-05-08T19:33

специальная военная операция на украине

красная поляна

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате ракетного обстрела Красной Поляны в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Населенный пункт Красная Поляна: - по улице Октябрьской погибла женщина 1938 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили одну ракету из РСЗО по Красной Поляне.

https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944663414.html

красная поляна

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красная поляна, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия