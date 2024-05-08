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В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России - РИА Новости, 08.05.2024
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07:57 08.05.2024 (обновлено: 10:06 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/diskreditatsiya-1944576715.html
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России - РИА Новости, 08.05.2024
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России
Кампания, развернутая в западных СМИ в преддверии инаугурации главы РФ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций, дискредитирующая Россию и... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:57
2024-05-08T10:06
россия
василий пискарев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 8 май - РИА Новости. Кампания, развернутая в западных СМИ в преддверии инаугурации главы РФ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций, дискредитирующая Россию и президента, расценивается как грубое вмешательство, заявил председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Расцениваем развернутую в западных СМИ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций кампанию по дискредитации России и ее президента как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - написал он.Он добавил, что отъезд из Москвы и отказ послов стран НАТО и Евросоюза присутствовать на инаугурации президента РФ - очередная демонстрация Западом политики двойных стандартов."Растерянность, страх и зависть – так можно охарактеризовать реакцию в Вашингтоне и европейских столицах на вступление Владимира Путина в должность президента. Они до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что несмотря на все их усилия, народ России сам выбирает своё будущее без подсказок заокеанских кукловодов", - считает Пискарев.Попытки врагов России с помощью провокаций, информационного шума и флешмобов у российских посольств "заглушить прозвучавшие из Москвы предложения" провалились, заключил парламентарий.
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россия, василий пискарев, госдума рф, в мире
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, В мире
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России

Депутат Пискарев раскритиковал кампанию Запада по дискредитации России и Путина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 май - РИА Новости. Кампания, развернутая в западных СМИ в преддверии инаугурации главы РФ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций, дискредитирующая Россию и президента, расценивается как грубое вмешательство, заявил председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Расцениваем развернутую в западных СМИ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций кампанию по дискредитации России и ее президента как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - написал он.
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Он добавил, что отъезд из Москвы и отказ послов стран НАТО и Евросоюза присутствовать на инаугурации президента РФ - очередная демонстрация Западом политики двойных стандартов.
"Растерянность, страх и зависть – так можно охарактеризовать реакцию в Вашингтоне и европейских столицах на вступление Владимира Путина в должность президента. Они до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что несмотря на все их усилия, народ России сам выбирает своё будущее без подсказок заокеанских кукловодов", - считает Пискарев.
Попытки врагов России с помощью провокаций, информационного шума и флешмобов у российских посольств "заглушить прозвучавшие из Москвы предложения" провалились, заключил парламентарий.
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