https://ria.ru/20240508/diskreditatsiya-1944576715.html

В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России

В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России - РИА Новости, 08.05.2024

В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России

Кампания, развернутая в западных СМИ в преддверии инаугурации главы РФ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций, дискредитирующая Россию и... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:57

2024-05-08T07:57

2024-05-08T10:06

россия

василий пискарев

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 8 май - РИА Новости. Кампания, развернутая в западных СМИ в преддверии инаугурации главы РФ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций, дискредитирующая Россию и президента, расценивается как грубое вмешательство, заявил председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Расцениваем развернутую в западных СМИ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций кампанию по дискредитации России и ее президента как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - написал он.Он добавил, что отъезд из Москвы и отказ послов стран НАТО и Евросоюза присутствовать на инаугурации президента РФ - очередная демонстрация Западом политики двойных стандартов."Растерянность, страх и зависть – так можно охарактеризовать реакцию в Вашингтоне и европейских столицах на вступление Владимира Путина в должность президента. Они до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что несмотря на все их усилия, народ России сам выбирает своё будущее без подсказок заокеанских кукловодов", - считает Пискарев.Попытки врагов России с помощью провокаций, информационного шума и флешмобов у российских посольств "заглушить прозвучавшие из Москвы предложения" провалились, заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240508/inauguratsiya-1944554906.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933973701.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, в мире