https://ria.ru/20240508/delo-1944802499.html

После столкновения лодки с баржей на Енисее в Красноярске завели дело

После столкновения лодки с баржей на Енисее в Красноярске завели дело - РИА Новости, 08.05.2024

После столкновения лодки с баржей на Енисее в Красноярске завели дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено из-за столкновения лодки с баржей на реке Енисей в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:04

2024-05-08T20:04

2024-05-08T20:04

происшествия

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

западно-сибирская транспортная прокуратура

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено из-за столкновения лодки с баржей на реке Енисей в Красноярске, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу на реке Енисей в Красноярске, в результате два человека пострадали, третий пропал. Местонахождение одного человека не установлено. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html

красноярск

россия

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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура