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После столкновения лодки с баржей на Енисее в Красноярске завели дело
После столкновения лодки с баржей на Енисее в Красноярске завели дело - РИА Новости, 08.05.2024
После столкновения лодки с баржей на Енисее в Красноярске завели дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено из-за столкновения лодки с баржей на реке Енисей в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:04
2024-05-08T20:04
2024-05-08T20:04
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
западно-сибирская транспортная прокуратура
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено из-за столкновения лодки с баржей на реке Енисей в Красноярске, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу на реке Енисей в Красноярске, в результате два человека пострадали, третий пропал. Местонахождение одного человека не установлено. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
После столкновения лодки с баржей на Енисее в Красноярске завели дело
СК завел уголовное дело после столкновения лодки и баржи на Енисее в Красноярске