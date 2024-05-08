https://ria.ru/20240508/blagoustroystvo-1944625681.html

Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства

Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства - РИА Новости, 08.05.2024

Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства

Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 138 тысяч жителей Тюменской области, до конца 2025 года будет благоустроено РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:57

2024-05-08T11:57

2024-05-08T15:04

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 138 тысяч жителей Тюменской области, до конца 2025 года будет благоустроено семь территорий в Тюмени, Ишиме и Тобольске, сообщил губернатор Александр Моор. "Завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 138 тысяч человек из Тюменской области. Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий. Пять в Тюмени и еще по одной в Ишиме и Тобольске", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что жители Тюменской области с каждым годом все активнее участвуют в благоустройстве городов, с интересом выбирая будущий облик мест, где можно гулять, отдыхать, проводить время с семьей и друзьями. Работы на выбранных объектах будут проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" и будут завершены до конца 2025 года.

https://ria.ru/20240419/vyplaty-1941061479.html

тюменская область

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Артем Смирнов

тюменская область, александр моор