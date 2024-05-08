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Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства - РИА Новости, 08.05.2024
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Тюменская область
 
11:57 08.05.2024 (обновлено: 15:04 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/blagoustroystvo-1944625681.html
Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства
Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства - РИА Новости, 08.05.2024
Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства
Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 138 тысяч жителей Тюменской области, до конца 2025 года будет благоустроено РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:57
2024-05-08T15:04
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 138 тысяч жителей Тюменской области, до конца 2025 года будет благоустроено семь территорий в Тюмени, Ишиме и Тобольске, сообщил губернатор Александр Моор. "Завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 138 тысяч человек из Тюменской области. Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий. Пять в Тюмени и еще по одной в Ишиме и Тобольске", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что жители Тюменской области с каждым годом все активнее участвуют в благоустройстве городов, с интересом выбирая будущий облик мест, где можно гулять, отдыхать, проводить время с семьей и друзьями. Работы на выбранных объектах будут проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" и будут завершены до конца 2025 года.
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор

Более 138 тысяч тюменцев проголосовали за семь объектов благоустройства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 138 тысяч жителей Тюменской области, до конца 2025 года будет благоустроено семь территорий в Тюмени, Ишиме и Тобольске, сообщил губернатор Александр Моор.
"Завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 138 тысяч человек из Тюменской области. Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий. Пять в Тюмени и еще по одной в Ишиме и Тобольске", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
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Глава региона отметил, что жители Тюменской области с каждым годом все активнее участвуют в благоустройстве городов, с интересом выбирая будущий облик мест, где можно гулять, отдыхать, проводить время с семьей и друзьями.
Работы на выбранных объектах будут проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" и будут завершены до конца 2025 года.
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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