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Уровень бедности в Иркутской области в 2023 году снижен до 13,2% - РИА Новости, 08.05.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
12:11 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/blagosostoyanie-1944629145.html
Уровень бедности в Иркутской области в 2023 году снижен до 13,2%
Уровень бедности в Иркутской области в 2023 году снижен до 13,2% - РИА Новости, 08.05.2024
Уровень бедности в Иркутской области в 2023 году снижен до 13,2%
Уровень бедности в Приангарье в рамках исполнения получения губернатора региона Игоря Кобзева в 2023 году снижен до 13,2%, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:11
2024-05-08T12:11
иркутская область
игорь кобзев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ИРКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Уровень бедности в Приангарье в рамках исполнения получения губернатора региона Игоря Кобзева в 2023 году снижен до 13,2%, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Задача по снижению уровня бедности ежегодного ставится губернатором в послании о положении дел в регионе и основных направлениях областной госполитики. В 2023 году кабмину региона было поручено обеспечить дальнейшее снижение показателя и доведения его до 14,5%. Глава министерства труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом из трудной жизненной ситуации в Приангарье вышли 19,2 тысячи человек. "По данным Росстата, уровень бедности по итогам прошлого года снижен до 13,2%, что превысило ожидаемый результат поставленной Игорем Кобзевым задачи", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что для достижения целевого показателя правительством Иркутской области в 2023 году реализовано 31 мероприятие в рамках региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" на 2020-2024 годы. В Приангарье в 2023 году были трудоустроены более 28 тысяч человек, заключено почти 6 тысяч социальных контрактов, общий охват мерами господдержки в рамках этого механизма с учетом членов семей составил более 15 тысяч человек. Среднедушевые денежные доходы населения региона и среднемесячная заработная плата работников организаций выросли за 2023 год более чем на 13%. По уровню среднемесячной заработной платы регион занимает 15-е место в стране и второе место в Сибирском федеральном округе.
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игорь кобзев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Иркутская область, Игорь Кобзев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Уровень бедности в Иркутской области в 2023 году снижен до 13,2%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВход в торгово-развлекательный центр в Иркутске
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ИРКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Уровень бедности в Приангарье в рамках исполнения получения губернатора региона Игоря Кобзева в 2023 году снижен до 13,2%, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Задача по снижению уровня бедности ежегодного ставится губернатором в послании о положении дел в регионе и основных направлениях областной госполитики. В 2023 году кабмину региона было поручено обеспечить дальнейшее снижение показателя и доведения его до 14,5%.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Кобзев: в Приангарье до 2025 года расчистят русла 11 рек и ручьев
2 мая, 17:26
Глава министерства труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом из трудной жизненной ситуации в Приангарье вышли 19,2 тысячи человек.
"По данным Росстата, уровень бедности по итогам прошлого года снижен до 13,2%, что превысило ожидаемый результат поставленной Игорем Кобзевым задачи", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что для достижения целевого показателя правительством Иркутской области в 2023 году реализовано 31 мероприятие в рамках региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" на 2020-2024 годы. В Приангарье в 2023 году были трудоустроены более 28 тысяч человек, заключено почти 6 тысяч социальных контрактов, общий охват мерами господдержки в рамках этого механизма с учетом членов семей составил более 15 тысяч человек. Среднедушевые денежные доходы населения региона и среднемесячная заработная плата работников организаций выросли за 2023 год более чем на 13%. По уровню среднемесячной заработной платы регион занимает 15-е место в стране и второе место в Сибирском федеральном округе.
 
Иркутская областьИгорь КобзевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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