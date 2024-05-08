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ПВО сбила четвертый за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила четвертый за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 08.05.2024
ПВО сбила четвертый за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Четвертый украинский БПЛА уничтожен за день силами ПВО над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:50
2024-05-08T15:50
2024-05-08T15:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Четвертый украинский БПЛА уничтожен за день силами ПВО над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."8 мая около 14.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Ранее в течение дня над территорией региона были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четвертый за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью
МО РФ: средства ПВО сбили четвертый за сутки БПЛА ВСУ над Белгородской областью