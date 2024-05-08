Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это.
"Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации. Бербок допускает очередную оплошность", — написал один из комментаторов.
"Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации. Бербок допускает очередную оплошность", — написал один из комментаторов.
"Вероятно, они наняли внешних консультантов за несколько миллионов", — пошутил другой.
"Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!" — сыронизировал третий.
"Все эти технологии — неизведанная территория для правительства. Почему они так уверены, что это была Россия? Где доказательства? Разве в Германии они больше не нужны? И неужели они действительно полагаются только на знание IP-адреса? Все компьютерщики тут же начинают смеяться, <...> да, в Германии такая экспертиза..." — поделился мнением еще один из пользователей.
"Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!" — сыронизировал третий.
"Все эти технологии — неизведанная территория для правительства. Почему они так уверены, что это была Россия? Где доказательства? Разве в Германии они больше не нужны? И неужели они действительно полагаются только на знание IP-адреса? Все компьютерщики тут же начинают смеяться, <...> да, в Германии такая экспертиза..." — поделился мнением еще один из пользователей.
"Все это так же нелепо, как и сама Бербок", — заключили читатели.
Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.
Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.