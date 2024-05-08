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Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России - РИА Новости, 08.05.2024
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13:11 08.05.2024 (обновлено: 21:10 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/berbok-1944645105.html
Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России
Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России - РИА Новости, 08.05.2024
Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России
Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:11
2024-05-08T21:10
в мире
германия
анналена бербок
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это. "Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации. Бербок допускает очередную оплошность", — написал один из комментаторов. "Вероятно, они наняли внешних консультантов за несколько миллионов", — пошутил другой. "Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!" — сыронизировал третий. "Все эти технологии — неизведанная территория для правительства. Почему они так уверены, что это была Россия? Где доказательства? Разве в Германии они больше не нужны? И неужели они действительно полагаются только на знание IP-адреса? Все компьютерщики тут же начинают смеяться, &lt;...&gt; да, в Германии такая экспертиза..." — поделился мнением еще один из пользователей. "Все это так же нелепо, как и сама Бербок", — заключили читатели.Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944588503.html
https://ria.ru/20240508/putin-1944625434.html
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в мире, германия, анналена бербок, россия
В мире, Германия, Анналена Бербок, Россия

Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это.

"Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации. Бербок допускает очередную оплошность", — написал один из комментаторов.
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"Вероятно, они наняли внешних консультантов за несколько миллионов", — пошутил другой.

"Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!" — сыронизировал третий.

"Все эти технологии — неизведанная территория для правительства. Почему они так уверены, что это была Россия? Где доказательства? Разве в Германии они больше не нужны? И неужели они действительно полагаются только на знание IP-адреса? Все компьютерщики тут же начинают смеяться, <...> да, в Германии такая экспертиза..." — поделился мнением еще один из пользователей.
"Все это так же нелепо, как и сама Бербок", — заключили читатели.

Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.
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