https://ria.ru/20240508/berbok-1944645105.html

Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России

Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России - РИА Новости, 08.05.2024

Миллионы. В Германии ужаснулись словам Бербок о России

Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:11

2024-05-08T13:11

2024-05-08T21:10

в мире

германия

анналена бербок

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это. "Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации. Бербок допускает очередную оплошность", — написал один из комментаторов. "Вероятно, они наняли внешних консультантов за несколько миллионов", — пошутил другой. "Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!" — сыронизировал третий. "Все эти технологии — неизведанная территория для правительства. Почему они так уверены, что это была Россия? Где доказательства? Разве в Германии они больше не нужны? И неужели они действительно полагаются только на знание IP-адреса? Все компьютерщики тут же начинают смеяться, <...> да, в Германии такая экспертиза..." — поделился мнением еще один из пользователей. "Все это так же нелепо, как и сама Бербок", — заключили читатели.Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944588503.html

https://ria.ru/20240508/putin-1944625434.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, анналена бербок, россия