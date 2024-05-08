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На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо
На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 08.05.2024
На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо
Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост, следует из материалов... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:01
2024-05-08T15:01
2024-05-08T15:01
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост, следует из материалов торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 2,05% по сравнению со вторником - до 46 621 рубля за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 2,28% - до 53 201 рубля за тонну. В то же время за апрель цена бензина марки Аи-92 снизилась на 10,7%, Аи-95 - на 16%. Летнее дизельное топливо в среду подорожало на 1,12%, до 60 577 рублей за тонну. Во вторник цена на этот продукт опускалась ниже 60 тысяч рублей, впервые почти за два месяца - с 11 марта. При этом мазут в среду подешевел на 1,08%, до 27 126 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 7,26%, до 14 279 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,25%, до 80 064 рублей. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно разрешить экспорт бензина из России, о чем во вторник заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак. Как пояснили РИА Новости в министерстве энергетики, ведомство регулярно "проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания", в том числе прорабатывает временное снятие ограничений. До этого кабмин РФ ввел запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо
На российской бирже бензин Аи-92 подорожал на 2,05%, цена Аи-95 выросла на 2,28%
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост, следует из материалов торгов.
Бензин Аи-9
2 по территориальному индексу Европейской части России
за торговую сессию подорожал на 2,05% по сравнению со вторником - до 46 621 рубля за тонну. Стоимость Аи-9
5 выросла на 2,28% - до 53 201 рубля за тонну. В то же время за апрель цена бензина марки Аи-92 снизилась на 10,7%, Аи-95 - на 16%.
Летнее дизельное топливо в среду подорожало на 1,12%, до 60 577 рублей за тонну. Во вторник цена на этот продукт опускалась ниже 60 тысяч рублей, впервые почти за два месяца - с 11 марта.
При этом мазут в среду подешевел на 1,08%, до 27 126 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 7,26%, до 14 279 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,25%, до 80 064 рублей.
Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго
временно разрешить экспорт бензина из России, о чем во вторник заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак
. Как пояснили РИА Новости в министерстве энергетики, ведомство регулярно "проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания", в том числе прорабатывает временное снятие ограничений.
До этого кабмин РФ ввел запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.