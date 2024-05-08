https://ria.ru/20240508/benzin-1944681843.html

На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо

На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 08.05.2024

На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост, следует из материалов... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:01

2024-05-08T15:01

2024-05-08T15:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост, следует из материалов торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 2,05% по сравнению со вторником - до 46 621 рубля за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 2,28% - до 53 201 рубля за тонну. В то же время за апрель цена бензина марки Аи-92 снизилась на 10,7%, Аи-95 - на 16%. Летнее дизельное топливо в среду подорожало на 1,12%, до 60 577 рублей за тонну. Во вторник цена на этот продукт опускалась ниже 60 тысяч рублей, впервые почти за два месяца - с 11 марта. При этом мазут в среду подешевел на 1,08%, до 27 126 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 7,26%, до 14 279 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,25%, до 80 064 рублей. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно разрешить экспорт бензина из России, о чем во вторник заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак. Как пояснили РИА Новости в министерстве энергетики, ведомство регулярно "проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания", в том числе прорабатывает временное снятие ограничений. До этого кабмин РФ ввел запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95