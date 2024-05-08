Рейтинг@Mail.ru
Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:24 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/belousov-1944668399.html
Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году
Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году - РИА Новости, 08.05.2024
Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году
Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:24
2024-05-08T14:24
выставка-форум "россия"
экономика
россия
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. "Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее, будет повышенной. Где-то в район 6-7% она должна выйти к 2027 году", - сказал Белоусов, выступая в среду на Дне национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия". По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка в среднем за год в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7%.
https://ria.ru/20231109/vaza-1908409992.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2331:1748_1920x0_80_0_0_c594cff09ece5805e0fc143bd33cfbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году

Белоусов: ключевая ставка снизится до 6-7 процентов к 2027 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов.
«
"Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее, будет повышенной. Где-то в район 6-7% она должна выйти к 2027 году", - сказал Белоусов, выступая в среду на Дне национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия".
По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка в среднем за год в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7%.
Универмаг с продукцией регионов на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
На выставке "Россия" продают вазу за полтора миллиона рублей
9 ноября 2023, 14:41
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала