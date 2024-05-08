https://ria.ru/20240508/belousov-1944668399.html

Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году

Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году - РИА Новости, 08.05.2024

Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году

Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:24

2024-05-08T14:24

2024-05-08T14:24

выставка-форум "россия"

экономика

россия

андрей белоусов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. "Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее, будет повышенной. Где-то в район 6-7% она должна выйти к 2027 году", - сказал Белоусов, выступая в среду на Дне национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия". По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка в среднем за год в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7%.

https://ria.ru/20231109/vaza-1908409992.html

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экономика, россия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)