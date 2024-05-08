https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944575155.html

Белоруссия ответит на санкции Запада, заявил глава МИД страны

Белоруссия ответит на санкции Запада, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 08.05.2024

Белоруссия ответит на санкции Запада, заявил глава МИД страны

Белоруссия ответит на введение Западом пошлин на импорт белорусской сельхозпродукции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:36

2024-05-08T07:36

2024-05-08T07:40

белоруссия

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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Белоруссия ответит на введение Западом пошлин на импорт белорусской сельхозпродукции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли дан ответ на введение заградительных пошлин на импорт белорусской сельхозпродукции. По словам главы МИД, Белоруссия приняла уже решения по эмбарго на целый ряд продовольственных и промышленных товаров со стороны стран Запада. Он отметил, что этот перечень постоянно анализируется и обновляется. "Я думаю, что эти решения, которые были наложены в отношении (белорусской – ред.) сельхозпродукции, не останутся без ответа. Но здесь я опять хотел бы подчеркнуть совершенно антигуманный, античеловеческий характер этих решений со стороны стран Запада, потому что они бьют по гуманитарной корзине товаров, которая во все века и времена была за рамками любых санкционных решений", - сказал он. Алейник отметил, что "сегодня западные партнеры перешли эту черту". Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что саммит ЕС принял предложение Вильнюса ограничить ввоз сельхозпродуктов из РФ и Белоруссии в ЕС путем повышения тарифов.

https://ria.ru/20240508/soyuz-1944562156.html

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белоруссия, литва, вильнюс, сергей алейник, гитанас науседа, евросоюз, в мире