https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944568605.html
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций - РИА Новости, 08.05.2024
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций
Запад хочет использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, но у них не получается, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:55
2024-05-08T05:55
2024-05-08T06:21
белоруссия
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сергей алейник
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Запад хочет использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, но у них не получается, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Конечно, они (западные страны – ред.) хотят использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить наше экономическое развитие, для того, чтобы подвести нас к экономическому кризису. Но мы стали сильнее, мы окрепли. Мы окрепли и в нашем союзе (Союзном государстве Белоруссии и России – ред.), мы окрепли и в других интеграционных объединениях", - сказал он. Отвечая на вопрос, получается ли у Запада выполнить их намерения, глава МИД Белоруссии отметил, что "пока нет". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.
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белоруссия, россия, украина, сергей алейник, в мире
Белоруссия, Россия, Украина, Сергей Алейник, В мире
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций
Глава МИД Алейник: Запад хочет подвести Белоруссию к экономическому кризису