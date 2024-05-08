Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 08.05.2024 (обновлено: 06:21 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944568605.html
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций - РИА Новости, 08.05.2024
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций
Запад хочет использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, но у них не получается, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:55
2024-05-08T06:21
белоруссия
россия
украина
сергей алейник
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931415557_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_2cec6daa83eda7281843206d31dfdb2f.jpg
МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Запад хочет использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, но у них не получается, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Конечно, они (западные страны – ред.) хотят использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить наше экономическое развитие, для того, чтобы подвести нас к экономическому кризису. Но мы стали сильнее, мы окрепли. Мы окрепли и в нашем союзе (Союзном государстве Белоруссии и России – ред.), мы окрепли и в других интеграционных объединениях", - сказал он. Отвечая на вопрос, получается ли у Запада выполнить их намерения, глава МИД Белоруссии отметил, что "пока нет". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944172279.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931415557_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a5a06f9921ebf81005159f4ec70d68de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, украина, сергей алейник, в мире
Белоруссия, Россия, Украина, Сергей Алейник, В мире
Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций

Глава МИД Алейник: Запад хочет подвести Белоруссию к экономическому кризису

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Запад хочет использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, но у них не получается, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Конечно, они (западные страны – ред.) хотят использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить наше экономическое развитие, для того, чтобы подвести нас к экономическому кризису. Но мы стали сильнее, мы окрепли. Мы окрепли и в нашем союзе (Союзном государстве Белоруссии и России – ред.), мы окрепли и в других интеграционных объединениях", - сказал он.
Отвечая на вопрос, получается ли у Запада выполнить их намерения, глава МИД Белоруссии отметил, что "пока нет".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
Вчера, 00:18
 
БелоруссияРоссияУкраинаСергей АлейникВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала