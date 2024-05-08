https://ria.ru/20240508/belgorod-1944652597.html
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:37
2024-05-08T13:37
2024-05-08T13:37
происшествия
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 13.16 мск. Через 6 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности