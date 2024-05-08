https://ria.ru/20240508/belgorod-1944551572.html

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:11

2024-05-08T00:11

2024-05-08T00:15

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

россия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

россия

белгородский район

белгородская область

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