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В Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ
В Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ - РИА Новости, 08.05.2024
В Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ
Четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининградской области, одну в областном центре при прокладке коммуникаций и три в поселке... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:30
2024-05-08T16:30
2024-05-08T16:30
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КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининградской области, одну в областном центре при прокладке коммуникаций и три в поселке Сосновка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. "В Калининграде 100-килограммовый взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны нашли при прокладке коммуникаций. Двор с опасной находкой оцепили. В поселке Сосновка владельцы участка нашли 3 авиабомбы весом по 50 килограммов", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что все опасные предметы вывезены и уничтожены специалистами Невского спасательного центра МЧС России.
https://ria.ru/20240425/samolet-1942324836.html
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происшествия, калининградская область, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининградская область, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ
МЧС: в Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ