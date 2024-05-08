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В Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ

В Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ - РИА Новости, 08.05.2024

В Калининградской области обнаружили четыре авиабомбы времен ВОВ

Четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининградской области, одну в областном центре при прокладке коммуникаций и три в поселке... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:30

2024-05-08T16:30

2024-05-08T16:30

происшествия

калининградская область

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининградской области, одну в областном центре при прокладке коммуникаций и три в поселке Сосновка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. "В Калининграде 100-килограммовый взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны нашли при прокладке коммуникаций. Двор с опасной находкой оцепили. В поселке Сосновка владельцы участка нашли 3 авиабомбы весом по 50 килограммов", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что все опасные предметы вывезены и уничтожены специалистами Невского спасательного центра МЧС России.

https://ria.ru/20240425/samolet-1942324836.html

калининградская область

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происшествия, калининградская область, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)