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В Волгоградской области иномарка сбила двух школьниц на пешеходном переходе

В Волгоградской области иномарка сбила двух школьниц на пешеходном переходе - РИА Новости, 08.05.2024

В Волгоградской области иномарка сбила двух школьниц на пешеходном переходе

Иномарка сбила двух школьниц на пешеходном переходе в городе Волжский Волгоградской области, девочки 9 и 10 лет госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:37

2024-05-08T14:37

2024-05-08T14:37

происшествия

авто

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Иномарка сбила двух школьниц на пешеходном переходе в городе Волжский Волгоградской области, девочки 9 и 10 лет госпитализированы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "8 мая 2024 года примерно в 11 часов 46-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris на улице Советской у дома 26 (в Волжском – ред.) совершил наезд на переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу школьниц 9 и 10 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что дети госпитализированы. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП, которую проводят правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240220/voronezh-1928397074.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, авто, волжский, волгоградская область, советский