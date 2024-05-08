Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 08.05.2024 (обновлено: 05:23 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/artilleriya-1944566922.html
Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:13
2024-05-08T05:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
день победы
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885768164_0:34:3104:1780_1920x0_80_0_0_5916ef557e19374437705f29cc464681.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 мая — РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и нанес огневое поражение по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "В канун Дня Великой Победы расчет 122-мм реактивной системы залпового огня "Град" "черных беретов" из Севастополя выехал из укрытия на огневую позицию, произвел расчет установки цели и оперативно нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Великой Победы", — рассказали в военном ведомстве. Боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА.Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885768164_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ac0f6b874930756c3edd0b8c807b3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, день победы, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, День Победы, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

МО: расчет РСЗО БМ-21 "Град" нанес огневое поражение по пункту дислокации ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 8 мая — РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и нанес огневое поражение по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"В канун Дня Великой Победы расчет 122-мм реактивной системы залпового огня "Град" "черных беретов" из Севастополя выехал из укрытия на огневую позицию, произвел расчет установки цели и оперативно нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Великой Победы", — рассказали в военном ведомстве.
Автомобиль проезжает мимо брошенной техники украинской армии в Очеретино - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных
Вчера, 05:05
Боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА.
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДень ПобедыВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала