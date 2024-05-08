https://ria.ru/20240508/artilleriya-1944566922.html

Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024

Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:13

2024-05-08T05:13

2024-05-08T05:23

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ГЕНИЧЕСК, 8 мая — РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и нанес огневое поражение по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "В канун Дня Великой Победы расчет 122-мм реактивной системы залпового огня "Град" "черных беретов" из Севастополя выехал из укрытия на огневую позицию, произвел расчет установки цели и оперативно нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Великой Победы", — рассказали в военном ведомстве. Боевые навыки морпехов-артиллеристов отработаны до автоматизма, корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени при помощи расчетов БПЛА.Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.

https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, день победы, вооруженные силы рф, безопасность