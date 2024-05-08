https://ria.ru/20240508/argentina-1944556966.html

В Аргентине прошли акции протеста

В Аргентине прошли акции протеста - РИА Новости, 08.05.2024

В Аргентине прошли акции протеста

Общественные и политические движения провели акции протеста на всей территории Аргентины, включая район президентской резиденции в столичном муниципалитете... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:44

2024-05-08T01:44

2024-05-08T01:44

в мире

аргентина

сша

буэнос-айрес (город)

хавьер милей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924958193_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_14409b93f546f58930688ba97345fd5f.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Общественные и политические движения провели акции протеста на всей территории Аргентины, включая район президентской резиденции в столичном муниципалитете Оливос, рассказали РИА Новости участники и организаторы. "Общественные организации мобилизованы по всей стране, а также в Кинта-де-Оливос", - сказала национальный делегат Фронта организаций в борьбе FOL Марианела Наварро. В акциях протеста социальных и политических групп, таких как Союз работников народного хозяйства UTEP и рабочее движение Polo Obrero, участвовали тысячи человек. На улицах ограничить их движение пыталась федеральная полиция и жандармерия. "Самое критичное, что 400 тысяч работников кооперативов не получили половины своей зарплаты. Это неизбирательное сокращение со стороны правительства Хавьера Милея. И, кроме того, в столовые не поставляются продукты питания", - пояснила Наварро. В столице протестующие намеревались добраться до резиденции президента, несмотря на его отсутствие - Хавьер Милей в настоящий момент находится с визитом в США. "Нас остановили в двух кварталах от Пятой улицы и не хотят нас пропускать. Говорили о том, чтобы организовать встречу, но ничего не подтвердили", - сообщил РИА Новости представитель FOL Херонимо Альтшулер. По словам Альтшулера, в марше в Буэнос-Айресе приняли участие около 30 общественно-политических организаций, поскольку нехватка продовольствия для столовых по всей стране продолжается с декабря, когда нынешняя администрация пришла к власти. Еще одной причиной протеста является неизбирательное прекращение программы социального трудоустройства, которая охватывала более миллиона человек. На четверг в Аргентине запланирована всеобщая забастовка, которую организует главный профсоюз страны Всеобщая конфедерация труда CGT, в знак протеста против экономической программы правительства в условиях рецессии и инфляции. Отдельные протесты профсоюзов, которые происходили ранее, уже сказались на работе воздушного, железнодорожного и городского транспорта, а также на грузовых перевозках.

https://ria.ru/20240504/argentina-1943793422.html

https://ria.ru/20240418/argentina-1940875861.html

https://ria.ru/20240411/argentina-1939232057.html

аргентина

сша

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, сша, буэнос-айрес (город), хавьер милей