https://ria.ru/20240508/amerika-1944559534.html
Латинская Америка считает Россию противовесом США, заявила эксперт
Латинская Америка считает Россию противовесом США, заявила эксперт - РИА Новости, 08.05.2024
Латинская Америка считает Россию противовесом США, заявила эксперт
Государства Латинской Америки не просто дружелюбно относятся к РФ, они рассматривают Россию как противовес Соединенным Штатам, заявила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:35
2024-05-08T02:35
2024-05-08T03:02
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Государства Латинской Америки не просто дружелюбно относятся к РФ, они рассматривают Россию как противовес Соединенным Штатам, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "В целом Латинская Америка (это, кстати, более 30 стран) настроена к нам дружелюбно. Наши отношения не омрачены тяжелыми воспоминаниями, которые, как правило, мешают народам жить. Между нами никогда не было территориальных претензий, тем более войн", - сказала она. По ее словам, Россия, а до того Советский Союз, всегда уважительно разговаривали с Латинской Америкой, чего не скажешь о Вашингтоне, который общается со странами континента, держа за спиной "большую дубинку". "Россию страны континента рассматривают как противовес Соединенным Штатам", - подчеркнула собеседница агентства. "Для нас Латинская Америка, с легкой руки замечательного советского документалиста Романа Кармена, всегда овеяна романтикой и остается революционным "пылающим континентом", - заключила Машкова.
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латинская америка, россия, в мире, сша
Латинская Америка, Россия, В мире, США
Латинская Америка считает Россию противовесом США, заявила эксперт
Машкова: страны Латинской Америки рассматривают Россию как противовес США
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Государства Латинской Америки не просто дружелюбно относятся к РФ, они рассматривают Россию как противовес Соединенным Штатам, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"В целом Латинская Америка (это, кстати, более 30 стран) настроена к нам дружелюбно. Наши отношения не омрачены тяжелыми воспоминаниями, которые, как правило, мешают народам жить. Между нами никогда не было территориальных претензий, тем более войн", - сказала она.
По ее словам, Россия, а до того Советский Союз, всегда уважительно разговаривали с Латинской Америкой, чего не скажешь о Вашингтоне, который общается со странами континента, держа за спиной "большую дубинку".
"Россию страны континента рассматривают как противовес Соединенным Штатам", - подчеркнула собеседница агентства.
"Для нас Латинская Америка, с легкой руки замечательного советского документалиста Романа Кармена, всегда овеяна романтикой и остается революционным "пылающим континентом", - заключила Машкова.