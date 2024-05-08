https://ria.ru/20240508/amerika-1944559534.html

Латинская Америка считает Россию противовесом США, заявила эксперт

Латинская Америка считает Россию противовесом США, заявила эксперт - РИА Новости, 08.05.2024

Латинская Америка считает Россию противовесом США, заявила эксперт

Государства Латинской Америки не просто дружелюбно относятся к РФ, они рассматривают Россию как противовес Соединенным Штатам, заявила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:35

2024-05-08T02:35

2024-05-08T03:02

латинская америка

россия

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933740_0:102:3185:1894_1920x0_80_0_0_64c0b6b599d2c615725582bb7fe2d159.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Государства Латинской Америки не просто дружелюбно относятся к РФ, они рассматривают Россию как противовес Соединенным Штатам, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "В целом Латинская Америка (это, кстати, более 30 стран) настроена к нам дружелюбно. Наши отношения не омрачены тяжелыми воспоминаниями, которые, как правило, мешают народам жить. Между нами никогда не было территориальных претензий, тем более войн", - сказала она. По ее словам, Россия, а до того Советский Союз, всегда уважительно разговаривали с Латинской Америкой, чего не скажешь о Вашингтоне, который общается со странами континента, держа за спиной "большую дубинку". "Россию страны континента рассматривают как противовес Соединенным Штатам", - подчеркнула собеседница агентства. "Для нас Латинская Америка, с легкой руки замечательного советского документалиста Романа Кармена, всегда овеяна романтикой и остается революционным "пылающим континентом", - заключила Машкова.

https://ria.ru/20240508/inauguratsiya-1944554906.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

латинская америка

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латинская америка, россия, в мире, сша