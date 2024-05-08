https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944823639.html
В Якутске акция "Свеча памяти" собрала свыше десяти тысяч участников
В Якутске акция "Свеча памяти" собрала свыше десяти тысяч участников - РИА Новости, 08.05.2024
В Якутске акция "Свеча памяти" собрала свыше десяти тысяч участников
Жители Якутии зажгли "Свечи памяти" на площади Победы в Якутске, всего в акции приняли участие более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:29
2024-05-08T22:29
2024-05-08T22:33
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
день победы
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ЯКУТСК, 8 мая — РИА Новости. Жители Якутии зажгли "Свечи памяти" на площади Победы в Якутске, всего в акции приняли участие более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Собравшиеся на площади Победы почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания. "Сегодня в нашей республике зажглись тысячи свечей. В этом году в акции "Свеча памяти" в Якутске приняли участие более 10 тысяч человек. Это – символ нашей памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью в годы Великой Отечественной войны. Наша память о Великой Отечественной войне - это не только скорбь о потерях, но и гордость за ту непоколебимую волю к победе, которую проявили наши предки. Мы несем эти чувства через годы, сохраняя историю героического прошлого для тех, кто придет после нас. Пусть свет каждой зажженной свечи будет напоминанием о том, что память не угаснет, а подвиг никогда не будет забыт", – отметил глава Якутии Айсен Николаев. Руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, открывая акцию, заявил, что все ветераны Великой Отечественной войны являются героями. "Они и сегодня своей активной гражданской позицией приближают нашу победу в специальной военной операции… Так, сегодня на традиционной встрече с ветеранами участник Великой Отечественной войны Кирилл Егорович Павлов сообщил, что часть единовременной выплаты ко Дню Победы, установленной ему главой Якутии, он направит на поддержку наших бойцов специальной военной операции", - рассказал он. На защиту Родины в годы войны был призван 62 091 якутянин. Из них почти половина не вернулась домой. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал соответствующий указ.
https://ria.ru/20240507/yakutii-1944490103.html
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якутск, айсен николаев, день победы
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, День Победы
ЯКУТСК, 8 мая — РИА Новости.
Жители Якутии зажгли "Свечи памяти" на площади Победы в Якутске, всего в акции приняли участие более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба
главы и правительства республики.
Собравшиеся на площади Победы почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания.
"Сегодня в нашей республике зажглись тысячи свечей. В этом году в акции "Свеча памяти" в Якутске приняли участие более 10 тысяч человек. Это – символ нашей памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью в годы Великой Отечественной войны. Наша память о Великой Отечественной войне - это не только скорбь о потерях, но и гордость за ту непоколебимую волю к победе, которую проявили наши предки. Мы несем эти чувства через годы, сохраняя историю героического прошлого для тех, кто придет после нас. Пусть свет каждой зажженной свечи будет напоминанием о том, что память не угаснет, а подвиг никогда не будет забыт", – отметил глава Якутии Айсен Николаев
.
Руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, открывая акцию, заявил, что все ветераны Великой Отечественной войны являются героями.
"Они и сегодня своей активной гражданской позицией приближают нашу победу в специальной военной операции… Так, сегодня на традиционной встрече с ветеранами участник Великой Отечественной войны Кирилл Егорович Павлов сообщил, что часть единовременной выплаты ко Дню Победы, установленной ему главой Якутии, он направит на поддержку наших бойцов специальной военной операции", - рассказал он.
На защиту Родины в годы войны был призван 62 091 якутянин. Из них почти половина не вернулась домой.
Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал соответствующий указ.