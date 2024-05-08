https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944823639.html

В Якутске акция "Свеча памяти" собрала свыше десяти тысяч участников

В Якутске акция "Свеча памяти" собрала свыше десяти тысяч участников - РИА Новости, 08.05.2024

В Якутске акция "Свеча памяти" собрала свыше десяти тысяч участников

Жители Якутии зажгли "Свечи памяти" на площади Победы в Якутске, всего в акции приняли участие более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:29

2024-05-08T22:29

2024-05-08T22:33

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

день победы

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ЯКУТСК, 8 мая — РИА Новости. Жители Якутии зажгли "Свечи памяти" на площади Победы в Якутске, всего в акции приняли участие более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Собравшиеся на площади Победы почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания. "Сегодня в нашей республике зажглись тысячи свечей. В этом году в акции "Свеча памяти" в Якутске приняли участие более 10 тысяч человек. Это – символ нашей памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью в годы Великой Отечественной войны. Наша память о Великой Отечественной войне - это не только скорбь о потерях, но и гордость за ту непоколебимую волю к победе, которую проявили наши предки. Мы несем эти чувства через годы, сохраняя историю героического прошлого для тех, кто придет после нас. Пусть свет каждой зажженной свечи будет напоминанием о том, что память не угаснет, а подвиг никогда не будет забыт", – отметил глава Якутии Айсен Николаев. Руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, открывая акцию, заявил, что все ветераны Великой Отечественной войны являются героями. "Они и сегодня своей активной гражданской позицией приближают нашу победу в специальной военной операции… Так, сегодня на традиционной встрече с ветеранами участник Великой Отечественной войны Кирилл Егорович Павлов сообщил, что часть единовременной выплаты ко Дню Победы, установленной ему главой Якутии, он направит на поддержку наших бойцов специальной военной операции", - рассказал он. На защиту Родины в годы войны был призван 62 091 якутянин. Из них почти половина не вернулась домой. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал соответствующий указ.

https://ria.ru/20240507/yakutii-1944490103.html

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якутск

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якутск, айсен николаев, день победы