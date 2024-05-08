https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944754924.html

Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО

Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО - РИА Новости, 08.05.2024

Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО

Власти Ингушетии в преддверии Дня Победы оказали помощь членам семей погибших участников специальной военной операции из республики, им раздали продуктовые... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:06

2024-05-08T18:06

2024-05-08T18:06

республика ингушетия

день победы

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии в преддверии Дня Победы оказали помощь членам семей погибших участников специальной военной операции из республики, им раздали продуктовые наборы, сообщила пресс-служба главы региона. "В преддверии празднования Дня Победы по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова семьям погибших участников СВО оказали продовольственную помощь. Раздачу продовольственного набора поручено организовать администрациям муниципальных образований", - говорится в сообщении. Уточняется, что в состав набора входят по 50 килограммов муки и сахара, по пять килограммов риса и макарон, пять литров растительного масла, а также соки, молоко, печенье, конфеты и чай. Как отметил глава Ингушетии, забота о семьях мужчин, которые погибли, защищая свое Отечество, - моральный долг и постоянная обязанность властей региона, и они должны сделать все, чтобы семьи погибших ни в чем не нуждались. "Эта благотворительная акция проводится в память о погибших участниках СВО. Они стоят вровень с ветеранами Великой Отечественной войны, потому что тоже боролись против современного фашизма. Поэтому День Победы – это и их событие, они тоже наши герои", – подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20240507/yazyk-1944467763.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

день победы, махмуд-али калиматов