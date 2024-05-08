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Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО - РИА Новости, 08.05.2024
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Республика Ингушетия
 
18:06 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944754924.html
Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО
Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО - РИА Новости, 08.05.2024
Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО
Власти Ингушетии в преддверии Дня Победы оказали помощь членам семей погибших участников специальной военной операции из республики, им раздали продуктовые... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:06
2024-05-08T18:06
республика ингушетия
день победы
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии в преддверии Дня Победы оказали помощь членам семей погибших участников специальной военной операции из республики, им раздали продуктовые наборы, сообщила пресс-служба главы региона. "В преддверии празднования Дня Победы по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова семьям погибших участников СВО оказали продовольственную помощь. Раздачу продовольственного набора поручено организовать администрациям муниципальных образований", - говорится в сообщении. Уточняется, что в состав набора входят по 50 килограммов муки и сахара, по пять килограммов риса и макарон, пять литров растительного масла, а также соки, молоко, печенье, конфеты и чай. Как отметил глава Ингушетии, забота о семьях мужчин, которые погибли, защищая свое Отечество, - моральный долг и постоянная обязанность властей региона, и они должны сделать все, чтобы семьи погибших ни в чем не нуждались. "Эта благотворительная акция проводится в память о погибших участниках СВО. Они стоят вровень с ветеранами Великой Отечественной войны, потому что тоже боролись против современного фашизма. Поэтому День Победы – это и их событие, они тоже наши герои", – подчеркнул Калиматов.
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день победы, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, День Победы, Махмуд-Али Калиматов

Власти Ингушетии провели акцию помощи семьям погибших участников СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
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НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии в преддверии Дня Победы оказали помощь членам семей погибших участников специальной военной операции из республики, им раздали продуктовые наборы, сообщила пресс-служба главы региона.
"В преддверии празднования Дня Победы по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова семьям погибших участников СВО оказали продовольственную помощь. Раздачу продовольственного набора поручено организовать администрациям муниципальных образований", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в состав набора входят по 50 килограммов муки и сахара, по пять килограммов риса и макарон, пять литров растительного масла, а также соки, молоко, печенье, конфеты и чай.
Как отметил глава Ингушетии, забота о семьях мужчин, которые погибли, защищая свое Отечество, - моральный долг и постоянная обязанность властей региона, и они должны сделать все, чтобы семьи погибших ни в чем не нуждались.
"Эта благотворительная акция проводится в память о погибших участниках СВО. Они стоят вровень с ветеранами Великой Отечественной войны, потому что тоже боролись против современного фашизма. Поэтому День Победы – это и их событие, они тоже наши герои", – подчеркнул Калиматов.
 
Республика ИнгушетияДень ПобедыМахмуд-Али Калиматов
 
 
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