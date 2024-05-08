https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944695432.html

Под Тель-Авивом прошла акция "Бессмертный полк"

Под Тель-Авивом прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024

Под Тель-Авивом прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в среду в городе Бат-Ям, расположенном к югу от Тель-Авива, в честь 79-й годовщины Великой Победы, десятки русскоязычных... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:26

2024-05-08T15:26

2024-05-08T15:26

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тель-авив

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акция "бессмертный полк"

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ТЕЛЬ-АВИВ/БАТ-ЯМ, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в среду в городе Бат-Ям, расположенном к югу от Тель-Авива, в честь 79-й годовщины Великой Победы, десятки русскоязычных соотечественников пронесли флаги России и Израиля, а также фотографии воевавших родственников по бульвару Независимости, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции под звучание песен военных лет проследовали от набережной к месту проведения торжественного памятного мероприятия, организованного мэрией Бат-Яма при поддержке местных организаций ветеранов и русскоязычных соотечественников. Мероприятие, собравшее порядка 100 человек, по традиции проходило на бульваре Независимости у памятника честь погибших еврейских бойцов, сражавшихся в рядах Красной армии против нацисткой Германии в годы Второй Мировой войны. Мэр Бат-Яма Цвика Брот, обращаясь к гостям и ветеранам, выразил глубокое уважение подвигам солдат Красной армии. "Сегодня все человечество и весь еврейский народ помнит о вкладе Красной армии и еврейских воинов освободителей (в составе Красной армии) в спасение узников и победу над нацизмом", - заявил Брот. Мемориал в честь погибших еврейских воинов, сражавшихся в рядах Красной армии, был установлен в Бат-Яме в честь 50-летия победы над нацизмом. Бат-Ям является одним из первых городов в Израиле, где начали организовывать подобного рода торжественные митинги в честь ветеранов и Великой Победы. В соседнем городе Ришон-ле-Цион дипломаты посольства России совместно с руководством Русского дома в Израиле приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу "Глаза вечности", посвящённому детям блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие было организовано при содействии Всеизраильского объединения российских землячеств и руководства Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля, сообщила пресс-служба российской дипломатической миссии.

https://ria.ru/20240508/polk-1944674542.html

https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944267350.html

https://ria.ru/20240506/bessmertnyypolk-1944094374.html

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в мире, израиль, тель-авив, германия, акция "бессмертный полк"