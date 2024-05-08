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В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
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18:52 08.05.2024 (обновлено: 19:17 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/aktsii-1944776325.html
В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы
В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы
Полиция Берлина сообщила в среду, что задействовала около 600 человек для охраны правопорядка на акциях, посвященных дню Победы, который отмечается в Германии 8 РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:52
2024-05-08T19:17
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германия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила в среду, что задействовала около 600 человек для охраны правопорядка на акциях, посвященных дню Победы, который отмечается в Германии 8 мая. "Для защиты собраний и мероприятий для достойного почтения памяти 8 мая 1945 года мы задействовали сегодня около 600 коллег", - говорится на странице полиции Берлина в социальной сети Х. По сообщению полиции, пока мероприятия проходят мирно, если не считать словесных перепалок между проукраинскими и пророссийскими участниками памятных акций у мемориала в парке Тиргартен. Издание Stern сообщило об акции мотоклуба "Ночные волки", в рамках которой около 30 его членов посетили в среду советское кладбище в Ораниенбурге, а также мемориалы в Заксенхаузене и Потсдаме. Акция проходила в сопровождении полиции, ЧП не зафиксировано.
https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html
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в мире, берлин (город), германия, потсдам, парад победы
В мире, Берлин (город), Германия, Потсдам, Парад Победы
В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы

В Берлине 600 полицейских охраняют правопорядок на акциях ко дню Победы

© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALLСотрудники полиции в Берлине, Германия
Сотрудники полиции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALL
Сотрудники полиции в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила в среду, что задействовала около 600 человек для охраны правопорядка на акциях, посвященных дню Победы, который отмечается в Германии 8 мая.
"Для защиты собраний и мероприятий для достойного почтения памяти 8 мая 1945 года мы задействовали сегодня около 600 коллег", - говорится на странице полиции Берлина в социальной сети Х.
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По сообщению полиции, пока мероприятия проходят мирно, если не считать словесных перепалок между проукраинскими и пророссийскими участниками памятных акций у мемориала в парке Тиргартен.
Издание Stern сообщило об акции мотоклуба "Ночные волки", в рамках которой около 30 его членов посетили в среду советское кладбище в Ораниенбурге, а также мемориалы в Заксенхаузене и Потсдаме. Акция проходила в сопровождении полиции, ЧП не зафиксировано.
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