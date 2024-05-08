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В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы

В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024

В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы

Полиция Берлина сообщила в среду, что задействовала около 600 человек для охраны правопорядка на акциях, посвященных дню Победы, который отмечается в Германии 8 РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:52

2024-05-08T18:52

2024-05-08T19:17

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила в среду, что задействовала около 600 человек для охраны правопорядка на акциях, посвященных дню Победы, который отмечается в Германии 8 мая. "Для защиты собраний и мероприятий для достойного почтения памяти 8 мая 1945 года мы задействовали сегодня около 600 коллег", - говорится на странице полиции Берлина в социальной сети Х. По сообщению полиции, пока мероприятия проходят мирно, если не считать словесных перепалок между проукраинскими и пророссийскими участниками памятных акций у мемориала в парке Тиргартен. Издание Stern сообщило об акции мотоклуба "Ночные волки", в рамках которой около 30 его членов посетили в среду советское кладбище в Ораниенбурге, а также мемориалы в Заксенхаузене и Потсдаме. Акция проходила в сопровождении полиции, ЧП не зафиксировано.

https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html

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