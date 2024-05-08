https://ria.ru/20240508/aktivy-1944641011.html

СМИ: Euroclear хочет оставлять себе часть доходов от российских активов

СМИ: Euroclear хочет оставлять себе часть доходов от российских активов - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ: Euroclear хочет оставлять себе часть доходов от российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear хочет оставлять себе часть доходов от замороженных на его счетах активов РФ на судебные издержки, обсуждаются различные цифры, РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:59

2024-05-08T12:59

2024-05-08T12:59

экономика

россия

бельгия

брюссель

евросоюз

euroclear

совет евросоюза

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear хочет оставлять себе часть доходов от замороженных на его счетах активов РФ на судебные издержки, обсуждаются различные цифры, сообщило в среду бельгийское издание La Libre со ссылкой на дипломатические источники, которые считают замороженные средства обузой, а не удачей. "Компания хотела оставлять себе от 3 до 4% с четырех миллиардов евро доходов от российских активов в год, чтобы использовать их, к примеру, в случае проигрыша судебного процесса против Центробанка России. На прошлой неделе Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, в своем предложении снизила ставку до 1,5%. Но она может быть еще снижена до 0,5% под давлением Франции, Германии, Италии и Польши", - указывает издание. При этом в Бельгии жалуются, что наличие в ее юрисдикции такого огромного объема замороженных средств РФ является для нее, скорее, обузой, нежели удачным стечением обстоятельств. "Это "отравленное досье", потому что все риски несет Бельгия. Никто не хотел бы иметь 190 миллиардов евро российских активов на своей территории", - приводит издание слова неназванного бельгийского чиновника. По его словам, в Брюсселе опасаются судебных исков со стороны России и негативных последствий для бельгийского финансового рынка. В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Как ожидается, в среду представители стран-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе будут готовить к утверждению решение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов для военной помощи Украине. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны и государства "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240508/aktivy-1944638978.html

https://ria.ru/20240508/urben-1944562413.html

https://ria.ru/20240508/aktivy-1944638591.html

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экономика, россия, бельгия, брюссель, евросоюз, euroclear, совет евросоюза, санкции в отношении россии