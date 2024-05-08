https://ria.ru/20240508/aktivy-1944638978.html

СМИ: в ЕС могут не сразу одобрить использование доходов от активов России

СМИ: в ЕС могут не сразу одобрить использование доходов от активов России - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ: в ЕС могут не сразу одобрить использование доходов от активов России

Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется заключить соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине 8 мая,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:44

2024-05-08T12:44

2024-05-08T12:47

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется заключить соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине 8 мая, странам блока может понадобиться еще время на обсуждение деталей, сообщила газета Politico. РФ не раз называла заморозку активов на Западе воровством и обещала ответ. Ранее издание сообщало, что представители стран ЕС могут не достичь к 8 мая соглашения об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине из-за разногласий. Как пишет газета, Бельгия хочет добиться одобрения договоренности в ходе встреч послов 8 мая. По мнению одного из дипломатов ЕС, есть "хорошие шансы" на достижение консенсуса. "Однако другой дипломат заявил, что странам может потребоваться еще неделя, чтобы обдумать детали, прежде чем одобрить сделку ", - отмечает издание. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украины Еврокомиссия запланировала уже на лето. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Изначально в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240508/aktivy-1944559157.html

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россия, украина, бельгия, евросоюз, в мире