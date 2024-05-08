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ВС Польши утверждают, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"
ВС Польши утверждают, что подняли в небо авиацию из-за "активности России" - РИА Новости, 08.05.2024
ВС Польши утверждают, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"
Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:25
2024-05-08T07:25
2024-05-08T07:28
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования в соцсети X. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
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в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
ВС Польши утверждают, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"
ВС Польши утверждают, что подняли авиацию на юго-востоке из-за активности России