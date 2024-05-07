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Путин поручил снизить дифференциацию ожидаемой продолжительности жизни
Путин поручил снизить дифференциацию ожидаемой продолжительности жизни - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить дифференциацию ожидаемой продолжительности жизни
Президент России Владимир Путин поручил снизить к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с 2023 РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:37
2024-05-07T20:37
2024-05-07T20:37
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил снизить к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с 2023 годом, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231201/putin-1913226058.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил снизить дифференциацию ожидаемой продолжительности жизни
Путин поручил снизить дифференциацию ожидаемой продолжительности жизни на 25%