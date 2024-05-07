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Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года - РИА Новости, 07.05.2024
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18:58 07.05.2024 (обновлено: 19:46 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/zhizn-1944507295.html
Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года
Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:58
2024-05-07T19:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее - национальные цели): увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни", - говорится в тексте указа.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года

Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года к 2036 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта "Московское долголетие"
Участники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта Московское долголетие - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта "Московское долголетие". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее - национальные цели): увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни", - говорится в тексте указа.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России
26 апреля, 10:58
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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