https://ria.ru/20240507/zhizn-1944507295.html

Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года

Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:58

2024-05-07T18:58

2024-05-07T19:46

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее - национальные цели): увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240426/zhizn-1942436384.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин