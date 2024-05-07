Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года
Путин поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года к 2036 году
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта "Московское долголетие"
Участники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта "Московское долголетие". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее - национальные цели): увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни", - говорится в тексте указа.
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