https://ria.ru/20240507/zemletryasenie-1944333854.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 07.05.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано во вторник у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:29
2024-05-07T11:29
2024-05-07T11:29
происшествия
шикотан
тихий океан
россия
елена семенова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано во вторник у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 7 мая в 17.08 (9.08 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 44 километрах юго-западнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 40 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, колебания силой до 3 баллов ощутили жители населенных пунктов на Шикотане. "Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет", - отмечает пресс-служба регионального главка.
https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html
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происшествия, шикотан, тихий океан, россия, елена семенова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шикотан, Тихий океан, Россия, Елена Семенова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4