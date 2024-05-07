https://ria.ru/20240507/zemletryasenie-1944333854.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 07.05.2024

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано во вторник у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:29

2024-05-07T11:29

2024-05-07T11:29

происшествия

шикотан

тихий океан

россия

елена семенова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано во вторник у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 7 мая в 17.08 (9.08 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 44 километрах юго-западнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 40 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, колебания силой до 3 баллов ощутили жители населенных пунктов на Шикотане. "Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет", - отмечает пресс-служба регионального главка.

https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

шикотан

тихий океан

россия

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происшествия, шикотан, тихий океан, россия, елена семенова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)