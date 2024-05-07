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К проекту "Инженерный класс в московской школе" присоединились 60 заводов
К проекту "Инженерный класс в московской школе" присоединились 60 заводов - РИА Новости, 07.05.2024
К проекту "Инженерный класс в московской школе" присоединились 60 заводов
К проекту "Инженерный класс в московской школе" по итогам I квартала этого года присоединились свыше 60 предприятий столицы, экскурсии на них за это время... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:13
2024-05-07T08:13
2024-05-07T08:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К проекту "Инженерный класс в московской школе" по итогам I квартала этого года присоединились свыше 60 предприятий столицы, экскурсии на них за это время посетили почти три тысячи учеников, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2024 году участниками проекта стали столичные компании 16 отраслей. За январь-март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посещают промпредприятия столицы, знакомятся с технологическим процессом производства, изучают работу станков и оборудования, наблюдают за действиями специалистов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Так, в ходе посещения завода "Экопласт" школьники познакомились с процессом переработки корпусного пластика от электроники и бытовой техники. О производстве косметики они смогли узнать на заводе "Фаберлик", а во время экскурсии на Щербинский лифтостроительный завод ученикам рассказали о том, как собирают лифты на предприятии, которое с 1943 года выпустило более 240 тысяч лифтов.Инженерные классы сегодня открыты в 225 школах столицы. В них обучается более 10,8 тысячи детей. В школах действуют инженерные классы технологического, химического, авиастроительного и космического профилей, где ученики углубленно изучают математику, физику, химию и информатику, проходят инженерный практикум.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
К проекту "Инженерный класс в московской школе" по итогам I квартала этого года присоединились свыше 60 предприятий столицы, экскурсии на них за это время посетили почти три тысячи учеников, сообщил министр правительства Москвы
, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
.
"Инженерный класс в московской школе" – проект департамента образования и науки Москвы, ДИПП выступает одним из его ключевых партнеров. Обучение в инженерных классах направлено на популяризацию технических специальностей среди старшеклассников и формирование кадрового потенциала столицы. В ходе практико-ориентированных экскурсий ученики знакомятся с технологическими процессами, работой специалистов, что помогает им определиться со своей будущей карьерой в той или иной отрасли.
«
"В 2024 году участниками проекта стали столичные компании 16 отраслей. За январь-март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посещают промпредприятия столицы, знакомятся с технологическим процессом производства, изучают работу станков и оборудования, наблюдают за действиями специалистов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Так, в ходе посещения завода "Экопласт" школьники познакомились с процессом переработки корпусного пластика от электроники и бытовой техники. О производстве косметики они смогли узнать на заводе "Фаберлик", а во время экскурсии на Щербинский лифтостроительный завод ученикам рассказали о том, как собирают лифты на предприятии, которое с 1943 года выпустило более 240 тысяч лифтов.
Инженерные классы сегодня открыты в 225 школах столицы. В них обучается более 10,8 тысячи детей. В школах действуют инженерные классы технологического, химического, авиастроительного и космического профилей, где ученики углубленно изучают математику, физику, химию и информатику, проходят инженерный практикум.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.