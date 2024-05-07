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На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету - РИА Новости, 07.05.2024
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На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету
На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету - РИА Новости, 07.05.2024
На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету
Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, иначе отказывают в пересечении границы – Затулин РИА Новости РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:37
2024-05-07T17:37
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Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, иначе отказывают в пересечении границы – Затулин РИА Новости
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белоруссия, россия, литва, в мире
Белоруссия, Россия, Литва, В мире
На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету

Затулин: литовские пограничники не пропускают россиян без заполнения анкеты

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, иначе отказывают в пересечении границы – Затулин РИА Новости
 
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