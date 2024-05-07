https://ria.ru/20240507/zatulin-1944480495.html

На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету

На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету - РИА Новости, 07.05.2024

На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету

Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, иначе отказывают в пересечении границы – Затулин РИА Новости РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:37

2024-05-07T17:37

2024-05-07T17:37

белоруссия

россия

литва

в мире

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Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, иначе отказывают в пересечении границы – Затулин РИА Новости

белоруссия

россия

литва

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2024

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белоруссия, россия, литва, в мире