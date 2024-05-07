https://ria.ru/20240507/zapad-1944378169.html

Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД

Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2024

Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД

Западные СМИ и представители стран Запада не могут отрицать, что российское общество сегодня демонстрирует высокую сплоченность, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:01

2024-05-07T13:01

2024-05-07T13:01

в мире

россия

сергей рябков

запад

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

инаугурация владимира путина — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные СМИ и представители стран Запада не могут отрицать, что российское общество сегодня демонстрирует высокую сплоченность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Наши противники воспитали в себе умение подавать любой материал, касающийся России, с элементами негатива, с такой "гнильцой". Я думаю, они и в этом случае (на инаугурации - ред.) не упустят возможности поспекулировать насчет того, кто из послов пришел, кого они видели.... Даже они не могут отрицать того, что общество (российское - ред.) демонстрирует высокую сплоченность", - сказал Рябков в эфире "России 24" на инаугурации президента России.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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