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Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2024
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13:01 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/zapad-1944378169.html
Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД
Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2024
Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД
Западные СМИ и представители стран Запада не могут отрицать, что российское общество сегодня демонстрирует высокую сплоченность, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:01
2024-05-07T13:01
в мире
россия
сергей рябков
запад
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
инаугурация владимира путина — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные СМИ и представители стран Запада не могут отрицать, что российское общество сегодня демонстрирует высокую сплоченность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Наши противники воспитали в себе умение подавать любой материал, касающийся России, с элементами негатива, с такой "гнильцой". Я думаю, они и в этом случае (на инаугурации - ред.) не упустят возможности поспекулировать насчет того, кто из послов пришел, кого они видели.... Даже они не могут отрицать того, что общество (российское - ред.) демонстрирует высокую сплоченность", - сказал Рябков в эфире "России 24" на инаугурации президента России.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, сергей рябков, запад, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин
В мире, Россия, Сергей Рябков, Запад, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Инаугурация Владимира Путина — 2024, Владимир Путин
Запад не может отрицать сплоченность российского общества, заявили в МИД

Рябков: Западные СМИ не могут отрицать высокую сплоченность российского общества

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные СМИ и представители стран Запада не могут отрицать, что российское общество сегодня демонстрирует высокую сплоченность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наши противники воспитали в себе умение подавать любой материал, касающийся России, с элементами негатива, с такой "гнильцой". Я думаю, они и в этом случае (на инаугурации - ред.) не упустят возможности поспекулировать насчет того, кто из послов пришел, кого они видели.... Даже они не могут отрицать того, что общество (российское - ред.) демонстрирует высокую сплоченность", - сказал Рябков в эфире "России 24" на инаугурации президента России.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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В миреРоссияСергей РябковЗападМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Инаугурация Владимира Путина — 2024Владимир Путин
 
 
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