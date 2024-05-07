https://ria.ru/20240507/zapad-1944289321.html
В Минске прокомментировали реакцию Запада на предложения по диалогу
В Минске прокомментировали реакцию Запада на предложения по диалогу - РИА Новости, 07.05.2024
В Минске прокомментировали реакцию Запада на предложения по диалогу
Реакции Запада на предложения Белоруссии по налаживанию диалога нет, Минск считает, что взаимодействие должно строиться на равноправной основе, заявил в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:26
2024-05-07T08:26
2024-05-07T08:27
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белоруссия
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Реакции Запада на предложения Белоруссии по налаживанию диалога нет, Минск считает, что взаимодействие должно строиться на равноправной основе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Мы сегодня видим отсутствие какой бы то ни было реакции на те предложения, которые мы делали в отношении налаживания диалога, в отношении налаживания коммуникации, в отношении возобновления диалога по вопросам миграции, по каким-то другим вопросам практического характера, которые сегодня волнуют обе стороны", - сказал он. По словам главы МИД, Белоруссия будет продолжать миролюбивые усилия, нацеленные на диалог. "Но при этом мы, конечно, исходили и исходим из того, что этот диалог должен строиться на определенных принципах: на принципах равноправия, на принципах взаимного уважения. И, конечно, он должен выстраиваться без всяких предварительных условий, о которых мы часто слышим от наших партнеров, в том числе польских. Разговор без предварительных условий вполне цивилизованный", - отметил он. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231027/lukashenko-1905658445.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, минск, украина, сергей алейник
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Сергей Алейник
В Минске прокомментировали реакцию Запада на предложения по диалогу
Глава МИД Алейник: реакции Запада на предложения Белоруссии по диалогу нет
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Реакции Запада на предложения Белоруссии по налаживанию диалога нет, Минск считает, что взаимодействие должно строиться на равноправной основе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"Мы сегодня видим отсутствие какой бы то ни было реакции на те предложения, которые мы делали в отношении налаживания диалога, в отношении налаживания коммуникации, в отношении возобновления диалога по вопросам миграции, по каким-то другим вопросам практического характера, которые сегодня волнуют обе стороны", - сказал он.
По словам главы МИД, Белоруссия будет продолжать миролюбивые усилия, нацеленные на диалог.
"Но при этом мы, конечно, исходили и исходим из того, что этот диалог должен строиться на определенных принципах: на принципах равноправия, на принципах взаимного уважения. И, конечно, он должен выстраиваться без всяких предварительных условий, о которых мы часто слышим от наших партнеров, в том числе польских. Разговор без предварительных условий вполне цивилизованный", - отметил он.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине
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