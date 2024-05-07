https://ria.ru/20240507/zapad-1944288974.html
Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, заявил Алейник
Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, заявил Алейник - РИА Новости, 07.05.2024
Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, заявил Алейник
Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, наладит диалог с Белоруссией, точка невозврата не пройдена, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:21
2024-05-07T08:21
2024-05-07T08:22
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белоруссия
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, наладит диалог с Белоруссией, точка невозврата не пройдена, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Мы искренне надеемся на то, что рано или поздно наши уважаемые западные партнеры, наши соседи, вернутся в лоно здравомыслия и прислушаются к тем мыслям, которые все чаще звучат из народа, от общественных объединений, различных политологов, которые призывают к деэскалации и к налаживанию диалога по мирному урегулированию всего клубка тех проблем, которые накопились в нашем регионе за последние годы", - сказал он.Отвечая на вопрос, пройдена ли точка невозврата в отношениях с Западом, глава МИД Белоруссии заявил: "Мы оптимисты". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, минск, украина, сергей алейник
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Сергей Алейник
Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, заявил Алейник
Алейник: точка невозврата в отношениях с Западом не пройдена, диалог возможен
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, наладит диалог с Белоруссией, точка невозврата не пройдена, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Мы искренне надеемся на то, что рано или поздно наши уважаемые западные партнеры, наши соседи, вернутся в лоно здравомыслия и прислушаются к тем мыслям, которые все чаще звучат из народа, от общественных объединений, различных политологов, которые призывают к деэскалации и к налаживанию диалога по мирному урегулированию всего клубка тех проблем, которые накопились в нашем регионе за последние годы", - сказал он.
Отвечая на вопрос, пройдена ли точка невозврата в отношениях с Западом, глава МИД Белоруссии заявил: "Мы оптимисты".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине
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