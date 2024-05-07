https://ria.ru/20240507/zapad-1944288974.html

Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, заявил Алейник

Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, заявил Алейник - РИА Новости, 07.05.2024

Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, заявил Алейник

Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, наладит диалог с Белоруссией, точка невозврата не пройдена, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:21

2024-05-07T08:21

2024-05-07T08:22

в мире

белоруссия

минск

украина

сергей алейник

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия, наладит диалог с Белоруссией, точка невозврата не пройдена, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Мы искренне надеемся на то, что рано или поздно наши уважаемые западные партнеры, наши соседи, вернутся в лоно здравомыслия и прислушаются к тем мыслям, которые все чаще звучат из народа, от общественных объединений, различных политологов, которые призывают к деэскалации и к налаживанию диалога по мирному урегулированию всего клубка тех проблем, которые накопились в нашем регионе за последние годы", - сказал он.Отвечая на вопрос, пройдена ли точка невозврата в отношениях с Западом, глава МИД Белоруссии заявил: "Мы оптимисты". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944287512.html

белоруссия

минск

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, украина, сергей алейник