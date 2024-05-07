https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944550543.html

Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции

Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции - РИА Новости, 07.05.2024

Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции

Полиция Германии задержала гражданина Литвы, который подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года, сообщила телерадиокомпания Bayerischer... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T23:58

2024-05-07T23:58

2024-05-07T23:58

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция Германии задержала гражданина Литвы, который подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk. "По данным федеральной полиции, 47-летний мужчина подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года. С тех пор он находился в бегах. Полицейские обнаружили мужчину в ходе пограничного контроля на автомагистрали 6 близ Вайдхауса в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен", - пишет Bayerischer Rundfunk. Отмечается, что со стороны Турции поступил запрос на арест и экстрадицию задержанного гражданина Литвы. Описание задержанного совпадает с Андреем Кушлевичем, который подозревается в убийстве гражданки России Ирины Двизовой и ее дочери Даяны Двизовой в турецком Бодруме. Кушлевич также находится в базе розыска МВД России. В ноябре турецкие телеканалы сообщали, что тела проживавшей в Бодруме российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Подозреваемым в убийстве назывался экс-супруг Двизовой Андрей Кушлевич - его, как выяснило РИА Новости, женщина пыталась лишить родительских прав. Кроме того, литовец Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным турецких СМИ, Кушлевич был солдатом-наемником в Литве. В декабре правоохранительные органы Турции вели переписку с литовскими спецслужбами для поимки подозреваемого, который, по предварительной информации, находился в Литве. В январе СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери "по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)".

https://ria.ru/20231129/model-1912514828.html

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