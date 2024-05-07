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Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции - РИА Новости, 07.05.2024
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23:58 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944550543.html
Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции
Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции - РИА Новости, 07.05.2024
Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции
Полиция Германии задержала гражданина Литвы, который подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года, сообщила телерадиокомпания Bayerischer... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:58
2024-05-07T23:58
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция Германии задержала гражданина Литвы, который подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk. "По данным федеральной полиции, 47-летний мужчина подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года. С тех пор он находился в бегах. Полицейские обнаружили мужчину в ходе пограничного контроля на автомагистрали 6 близ Вайдхауса в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен", - пишет Bayerischer Rundfunk. Отмечается, что со стороны Турции поступил запрос на арест и экстрадицию задержанного гражданина Литвы. Описание задержанного совпадает с Андреем Кушлевичем, который подозревается в убийстве гражданки России Ирины Двизовой и ее дочери Даяны Двизовой в турецком Бодруме. Кушлевич также находится в базе розыска МВД России. В ноябре турецкие телеканалы сообщали, что тела проживавшей в Бодруме российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Подозреваемым в убийстве назывался экс-супруг Двизовой Андрей Кушлевич - его, как выяснило РИА Новости, женщина пыталась лишить родительских прав. Кроме того, литовец Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным турецких СМИ, Кушлевич был солдатом-наемником в Литве. В декабре правоохранительные органы Турции вели переписку с литовскими спецслужбами для поимки подозреваемого, который, по предварительной информации, находился в Литве. В январе СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери "по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)".
https://ria.ru/20231129/model-1912514828.html
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в мире, литва, турция
В мире, Литва, Турция
Полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции

BR: полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Турции

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция Германии задержала гражданина Литвы, который подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
"По данным федеральной полиции, 47-летний мужчина подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года. С тех пор он находился в бегах. Полицейские обнаружили мужчину в ходе пограничного контроля на автомагистрали 6 близ Вайдхауса в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен", - пишет Bayerischer Rundfunk.
Ирина Двизова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
СМИ раскрыли подробности об убийстве россиянки в Турции
29 ноября 2023, 01:05
Отмечается, что со стороны Турции поступил запрос на арест и экстрадицию задержанного гражданина Литвы.
Описание задержанного совпадает с Андреем Кушлевичем, который подозревается в убийстве гражданки России Ирины Двизовой и ее дочери Даяны Двизовой в турецком Бодруме. Кушлевич также находится в базе розыска МВД России.
В ноябре турецкие телеканалы сообщали, что тела проживавшей в Бодруме российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Подозреваемым в убийстве назывался экс-супруг Двизовой Андрей Кушлевич - его, как выяснило РИА Новости, женщина пыталась лишить родительских прав.
Кроме того, литовец Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным турецких СМИ, Кушлевич был солдатом-наемником в Литве. В декабре правоохранительные органы Турции вели переписку с литовскими спецслужбами для поимки подозреваемого, который, по предварительной информации, находился в Литве.
В январе СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери "по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)".
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Экс-супруга заподозрили в убийстве женщины и ребенка в Бодруме, пишут СМИ
29 ноября 2023, 09:11
 
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