https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944537322.html

В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 07.05.2024

В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, задержан в городе Ровеньки Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:40

2024-05-07T21:40

2024-05-07T21:40

происшествия

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, задержан в городе Ровеньки Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "В правоохранительные органы Луганской Народной Республики поступило сообщение о безвестном исчезновении 17-летней девушки, которая покинула место жительства 30 апреля (текущего года - ред.)", - сказала Марковская. По ее словам, следователи и криминалисты следственного управления СК России по ЛНР, сотрудники оперативных подразделений МВД по ЛНР незамедлительно приступили к установлению обстоятельств произошедшего. "Изучался маршрут передвижения пропавшей девушки, а также сведения о лицах, с которыми она контактировала. В результате были получены данные о том, что несовершеннолетняя вместе с мужчиной на автомобиле ездила по нескольким населенным пунктам республики", - пояснила Марковская. Она уточнила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность собственника транспортного средства и его местонахождение были установлены. "Мужчина 1990 года рождения был задержан. Он дал признательные показания, сообщив, что когда девушка изъявила желание вернуться домой, нанес ей удар ножом в область шеи, после чего сокрыл тело жертвы в лесополосе, расположенной в районе поселка Дзержинский", - уточнила собеседник агентства. Добавляется, что задержанный указал место нахождения тела погибшей. "Ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СУСК России по ЛНР", - заключила Марковская.

https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941607669.html

https://ria.ru/20240330/ubiystvo-1936822798.html

https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html

луганская народная республика

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происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)