https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944276485.html
Источник рассказал, какую статью вменяют задержанному в Приморье американцу
Источник рассказал, какую статью вменяют задержанному в Приморье американцу - РИА Новости, 07.05.2024
Источник рассказал, какую статью вменяют задержанному в Приморье американцу
Американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье, он заехал в Приморье по пути домой в США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T02:58
2024-05-07T02:58
2024-05-07T07:56
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье, он заехал в Приморье по пути домой в США, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Это "бытовуха", им занимаются правоохранители. Он с кем-то переписывался (во Владивостоке – Прим. ред.), заехал сюда по пути домой", — сказал источник.Как пишут "Известия" со ссылкой на источник, американец познакомился в интернете с жительницей Владивостока, после чего приехал туда и жил с ней "какое-то время". Затем, по данным издания, он напал на нее, украл 200 тысяч рублей и алкоголь.Ранее официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила РИА Новости, что 2 мая 2024 года во Владивостоке был задержан американский солдат по обвинению в нарушении закона. Россия уведомила госдепартамент о случившемся, а армия США проинформировала об этом семью задержанного. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.По информации The Associated Press, 34-летний американец Гордон Блэк до задержания во Владивостоке находился в Южной Корее и должен был вернуться на родину в Форт Кавасос в Техасе.
https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html
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в мире, владивосток, россия, южная корея
В мире, Владивосток, Россия, Южная Корея
Источник рассказал, какую статью вменяют задержанному в Приморье американцу
Задержанный во Владивостоке американский солдат проходит по бытовой статье