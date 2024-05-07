Рейтинг@Mail.ru
Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
16:53 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/yazyk-1944467763.html
Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка
Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка - РИА Новости, 07.05.2024
Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики создать комиссию, которая займется проблемой сохранения ингушского языка. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:53
2024-05-07T16:53
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29523/89/295238977_0:143:3049:1858_1920x0_80_0_0_26a3d78ebf2153258d375df084dc157a.jpg
НАЛЬЧИК, 7 мая - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики создать комиссию, которая займется проблемой сохранения ингушского языка. По данным Калиматова, в республике стремительно растет число детей, не владеющих ингушским языком даже на бытовом уровне, и мер, предпринимаемых для его популяризации, уже недостаточно. "Поручил создать правительственную комиссию с участием специалистов ингушского языка из научно-исследовательского института им. Ч. Ахриева, Ингушского государственного университета, института повышения квалификации, педагогов с большим опытом преподавания в школах и других учебных заведениях, которая подробно изучит проблему и разработает предложения для ее решения", - написал глава Ингушетии в своем Telegram-канале. Он считает, что для изменения ситуации необходимо повысить уровень подготовки молодых преподавателей родного языка, а также проводить работу в семьях. "Семья - это первичное звено в обучении ребенка родному языку. Дети в первую очередь осваивают его на бытовом уровне. Так всегда было. Но сейчас и эта система рушится. Чаще всего выходит так, что и дома дети не общаются на родном языке. Родители идут на поводу у детей и говорят с ними на русском языке", - отметил Калиматов. По его словам, хорошее знание русского - это сегодня необходимость, которая обеспечивает человеку определенный социальный статус, помогает легко интегрироваться в любой сфере. "Но это никак не отменяет потребности в изучении родного языка. Он базовый и без его знания человек не может быть самодостаточным и цельным, не может считаться представителем своего народа. Более того, даже если человек позже научится своему родному языку, это будет не чистый ингушский язык, а калькированный", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240503/filarmoniya-1943642133.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29523/89/295238977_191:0:2858:2000_1920x0_80_0_0_178321f5da7d374afe9bc291b098a360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов

Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкГород Нальчик. Архив
Город Нальчик. Архив - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Город Нальчик. Архив
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 мая - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики создать комиссию, которая займется проблемой сохранения ингушского языка.
По данным Калиматова, в республике стремительно растет число детей, не владеющих ингушским языком даже на бытовом уровне, и мер, предпринимаемых для его популяризации, уже недостаточно.
Сварщик на строительном объекте - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Госфилармонию стоимостью более 1,8 млрд рублей строят в столице Ингушетии
3 мая, 11:59
"Поручил создать правительственную комиссию с участием специалистов ингушского языка из научно-исследовательского института им. Ч. Ахриева, Ингушского государственного университета, института повышения квалификации, педагогов с большим опытом преподавания в школах и других учебных заведениях, которая подробно изучит проблему и разработает предложения для ее решения", - написал глава Ингушетии в своем Telegram-канале.
Он считает, что для изменения ситуации необходимо повысить уровень подготовки молодых преподавателей родного языка, а также проводить работу в семьях.
"Семья - это первичное звено в обучении ребенка родному языку. Дети в первую очередь осваивают его на бытовом уровне. Так всегда было. Но сейчас и эта система рушится. Чаще всего выходит так, что и дома дети не общаются на родном языке. Родители идут на поводу у детей и говорят с ними на русском языке", - отметил Калиматов.
По его словам, хорошее знание русского - это сегодня необходимость, которая обеспечивает человеку определенный социальный статус, помогает легко интегрироваться в любой сфере.
"Но это никак не отменяет потребности в изучении родного языка. Он базовый и без его знания человек не может быть самодостаточным и цельным, не может считаться представителем своего народа. Более того, даже если человек позже научится своему родному языку, это будет не чистый ингушский язык, а калькированный", - подчеркнул глава региона.
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала