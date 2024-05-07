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Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка
Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка - РИА Новости, 07.05.2024
Правительственная комиссия займется проблемой сохранения ингушского языка
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики создать комиссию, которая займется проблемой сохранения ингушского языка. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:53
2024-05-07T16:53
2024-05-07T16:53
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29523/89/295238977_0:143:3049:1858_1920x0_80_0_0_26a3d78ebf2153258d375df084dc157a.jpg
НАЛЬЧИК, 7 мая - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики создать комиссию, которая займется проблемой сохранения ингушского языка. По данным Калиматова, в республике стремительно растет число детей, не владеющих ингушским языком даже на бытовом уровне, и мер, предпринимаемых для его популяризации, уже недостаточно. "Поручил создать правительственную комиссию с участием специалистов ингушского языка из научно-исследовательского института им. Ч. Ахриева, Ингушского государственного университета, института повышения квалификации, педагогов с большим опытом преподавания в школах и других учебных заведениях, которая подробно изучит проблему и разработает предложения для ее решения", - написал глава Ингушетии в своем Telegram-канале. Он считает, что для изменения ситуации необходимо повысить уровень подготовки молодых преподавателей родного языка, а также проводить работу в семьях. "Семья - это первичное звено в обучении ребенка родному языку. Дети в первую очередь осваивают его на бытовом уровне. Так всегда было. Но сейчас и эта система рушится. Чаще всего выходит так, что и дома дети не общаются на родном языке. Родители идут на поводу у детей и говорят с ними на русском языке", - отметил Калиматов. По его словам, хорошее знание русского - это сегодня необходимость, которая обеспечивает человеку определенный социальный статус, помогает легко интегрироваться в любой сфере. "Но это никак не отменяет потребности в изучении родного языка. Он базовый и без его знания человек не может быть самодостаточным и цельным, не может считаться представителем своего народа. Более того, даже если человек позже научится своему родному языку, это будет не чистый ингушский язык, а калькированный", - подчеркнул глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
НАЛЬЧИК, 7 мая - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики создать комиссию, которая займется проблемой сохранения ингушского языка.
По данным Калиматова, в республике стремительно растет число детей, не владеющих ингушским языком даже на бытовом уровне, и мер, предпринимаемых для его популяризации, уже недостаточно.
"Поручил создать правительственную комиссию с участием специалистов ингушского языка из научно-исследовательского института им. Ч. Ахриева, Ингушского государственного университета, института повышения квалификации, педагогов с большим опытом преподавания в школах и других учебных заведениях, которая подробно изучит проблему и разработает предложения для ее решения", - написал глава Ингушетии в своем Telegram-канале.
Он считает, что для изменения ситуации необходимо повысить уровень подготовки молодых преподавателей родного языка, а также проводить работу в семьях.
"Семья - это первичное звено в обучении ребенка родному языку. Дети в первую очередь осваивают его на бытовом уровне. Так всегда было. Но сейчас и эта система рушится. Чаще всего выходит так, что и дома дети не общаются на родном языке. Родители идут на поводу у детей и говорят с ними на русском языке", - отметил Калиматов
.
По его словам, хорошее знание русского - это сегодня необходимость, которая обеспечивает человеку определенный социальный статус, помогает легко интегрироваться в любой сфере.
"Но это никак не отменяет потребности в изучении родного языка. Он базовый и без его знания человек не может быть самодостаточным и цельным, не может считаться представителем своего народа. Более того, даже если человек позже научится своему родному языку, это будет не чистый ингушский язык, а калькированный", - подчеркнул глава региона.