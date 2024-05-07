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Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики - РИА Новости, 07.05.2024
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10:49 07.05.2024
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Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики
Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики - РИА Новости, 07.05.2024
Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики
Якутия всегда готова к визиту президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев, однако точных сроков называть не стал. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:49
2024-05-07T10:49
политика
россия
владимир путин
республика саха (якутия)
айсен николаев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Якутия всегда готова к визиту президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев, однако точных сроков называть не стал. О планах посетить регион весной или летом ранее сообщал сам глава государства. "Конечно", - ответил Николаев на вопрос, готов ли регион к визиту президента, но конкретики по срокам озвучивать не стал. Он также рассказал, что очень удивился, когда по прилёту в Москву на церемонию инаугурации Путина увидел снег.
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россия
республика саха (якутия)
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политика, россия, владимир путин, республика саха (якутия), айсен николаев
Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики

Николаев: Якутия всегда готова к визиту президента Путина

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Якутия всегда готова к визиту президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев, однако точных сроков называть не стал.
О планах посетить регион весной или летом ранее сообщал сам глава государства.
"Конечно", - ответил Николаев на вопрос, готов ли регион к визиту президента, но конкретики по срокам озвучивать не стал.
Он также рассказал, что очень удивился, когда по прилёту в Москву на церемонию инаугурации Путина увидел снег.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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