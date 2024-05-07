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Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики
Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики - РИА Новости, 07.05.2024
Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики
Якутия всегда готова к визиту президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев, однако точных сроков называть не стал. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:49
2024-05-07T10:49
2024-05-07T10:49
политика
россия
владимир путин
республика саха (якутия)
айсен николаев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Якутия всегда готова к визиту президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев, однако точных сроков называть не стал. О планах посетить регион весной или летом ранее сообщал сам глава государства. "Конечно", - ответил Николаев на вопрос, готов ли регион к визиту президента, но конкретики по срокам озвучивать не стал. Он также рассказал, что очень удивился, когда по прилёту в Москву на церемонию инаугурации Путина увидел снег.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, республика саха (якутия), айсен николаев
Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики
Николаев: Якутия всегда готова к визиту президента Путина