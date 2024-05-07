https://ria.ru/20240507/yakutiya-1944315813.html

Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики

Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики - РИА Новости, 07.05.2024

Якутия всегда ждет Путина, заявил глава республики

Якутия всегда готова к визиту президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев, однако точных сроков называть не стал. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:49

2024-05-07T10:49

2024-05-07T10:49

политика

россия

владимир путин

республика саха (якутия)

айсен николаев

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Якутия всегда готова к визиту президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев, однако точных сроков называть не стал. О планах посетить регион весной или летом ранее сообщал сам глава государства. "Конечно", - ответил Николаев на вопрос, готов ли регион к визиту президента, но конкретики по срокам озвучивать не стал. Он также рассказал, что очень удивился, когда по прилёту в Москву на церемонию инаугурации Путина увидел снег.

https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html

россия

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, республика саха (якутия), айсен николаев