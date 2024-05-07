Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
18:10 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/yakutii-1944490103.html
Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира
Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира - РИА Новости, 07.05.2024
Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что под руководством Владимира Путина Россия станет одной из сильнейших держав мира, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:10
2024-05-07T18:10
республика саха (якутия)
айсен николаев
владимир путин
александр колесов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902719937_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_84c8bd6a3fa5e494e1f5692d0f3e8c53.jpg
ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что под руководством Владимира Путина Россия станет одной из сильнейших держав мира, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Николаев во вторник принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента России. Он отметил, что Путин - мудрый и опытный человек, умеющий вести за собой народ. "Я убежден, что именно под его руководством Россия будет уверенно держать курс развития как одна из сильнейших держав мира. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул, что мы - единый и великий народ, который преодолеет все преграды и реализует все задуманное. Уверен, так и будет", - приводятся слова главы республики. Совместный просмотр онлайн-трансляции церемонии был организован для якутян в региональном общественном центре, его участниками стали несколько десятков человек. Герой России, руководитель Центра высокоточной стрельбы "Сулус" Александр Колесов считает, что обращение Путина к народу краткое, но содержательное и емкое. "Президент дал понять мировым лидерам, что Россия открыто, честно, на равных сотрудничает со всеми суверенными государствами. Даже отдельно с западной коалицией мы готовы разговаривать, но только с позиции равных, это главное", - прокомментировал он. Директор ГБУ "Якутский музей" Николай Бугаев назвал вступление Путина в должность президента России консолидированной волей всех россиян. "Результаты прошедших выборов – яркое тому подтверждение. В нашей республике за Владимира Путина проголосовали почти 88% избирателей. Это о многом говорит", - сказал Бугаев. В свою очередь, по словам руководителя филиала фонда поддержки ветеранов СВО "Защитники Отечества" Алексея Александрова, российские военнослужащие достойно выполняют свой долг на спецоперации, так как чувствуют внимание и поддержку со стороны государства. "Владимир Владимирович всегда подчеркивает, что это не столько служебный, сколько наш нравственный долг", - добавил он.
https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942944868.html
https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944152353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902719937_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f6b6eaa2ec70e92426d217b01b905c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, владимир путин, александр колесов
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Владимир Путин, Александр Колесов

Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что под руководством Владимира Путина Россия станет одной из сильнейших держав мира, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Николаев во вторник принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента России. Он отметил, что Путин - мудрый и опытный человек, умеющий вести за собой народ.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Власти спрогнозировали рост числа якутян в творческих индустриях
28 апреля, 17:46
"Я убежден, что именно под его руководством Россия будет уверенно держать курс развития как одна из сильнейших держав мира. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул, что мы - единый и великий народ, который преодолеет все преграды и реализует все задуманное. Уверен, так и будет", - приводятся слова главы республики.
Совместный просмотр онлайн-трансляции церемонии был организован для якутян в региональном общественном центре, его участниками стали несколько десятков человек.
Герой России, руководитель Центра высокоточной стрельбы "Сулус" Александр Колесов считает, что обращение Путина к народу краткое, но содержательное и емкое. "Президент дал понять мировым лидерам, что Россия открыто, честно, на равных сотрудничает со всеми суверенными государствами. Даже отдельно с западной коалицией мы готовы разговаривать, но только с позиции равных, это главное", - прокомментировал он.
Акция Бессмертный полк стартовала на уличных экранах в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Акция "Бессмертный полк" стартовала на уличных экранах в Якутии
6 мая, 14:52
Директор ГБУ "Якутский музей" Николай Бугаев назвал вступление Путина в должность президента России консолидированной волей всех россиян. "Результаты прошедших выборов – яркое тому подтверждение. В нашей республике за Владимира Путина проголосовали почти 88% избирателей. Это о многом говорит", - сказал Бугаев.
В свою очередь, по словам руководителя филиала фонда поддержки ветеранов СВО "Защитники Отечества" Алексея Александрова, российские военнослужащие достойно выполняют свой долг на спецоперации, так как чувствуют внимание и поддержку со стороны государства. "Владимир Владимирович всегда подчеркивает, что это не столько служебный, сколько наш нравственный долг", - добавил он.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВладимир ПутинАлександр Колесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала