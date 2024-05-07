https://ria.ru/20240507/yakutii-1944490103.html

Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира

Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира - РИА Новости, 07.05.2024

Глава Якутии: Владимир Путин сделает Россию одной из сильнейших держав мира

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что под руководством Владимира Путина Россия станет одной из сильнейших держав мира, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:10

2024-05-07T18:10

2024-05-07T18:10

республика саха (якутия)

айсен николаев

владимир путин

александр колесов

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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что под руководством Владимира Путина Россия станет одной из сильнейших держав мира, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Николаев во вторник принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента России. Он отметил, что Путин - мудрый и опытный человек, умеющий вести за собой народ. "Я убежден, что именно под его руководством Россия будет уверенно держать курс развития как одна из сильнейших держав мира. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул, что мы - единый и великий народ, который преодолеет все преграды и реализует все задуманное. Уверен, так и будет", - приводятся слова главы республики. Совместный просмотр онлайн-трансляции церемонии был организован для якутян в региональном общественном центре, его участниками стали несколько десятков человек. Герой России, руководитель Центра высокоточной стрельбы "Сулус" Александр Колесов считает, что обращение Путина к народу краткое, но содержательное и емкое. "Президент дал понять мировым лидерам, что Россия открыто, честно, на равных сотрудничает со всеми суверенными государствами. Даже отдельно с западной коалицией мы готовы разговаривать, но только с позиции равных, это главное", - прокомментировал он. Директор ГБУ "Якутский музей" Николай Бугаев назвал вступление Путина в должность президента России консолидированной волей всех россиян. "Результаты прошедших выборов – яркое тому подтверждение. В нашей республике за Владимира Путина проголосовали почти 88% избирателей. Это о многом говорит", - сказал Бугаев. В свою очередь, по словам руководителя филиала фонда поддержки ветеранов СВО "Защитники Отечества" Алексея Александрова, российские военнослужащие достойно выполняют свой долг на спецоперации, так как чувствуют внимание и поддержку со стороны государства. "Владимир Владимирович всегда подчеркивает, что это не столько служебный, сколько наш нравственный долг", - добавил он.

https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942944868.html

https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944152353.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, владимир путин, александр колесов