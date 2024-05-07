https://ria.ru/20240507/vstrecha-1944474726.html

Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система"

Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система" - РИА Новости, 07.05.2024

Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с представителями АФК "Система" сотрудничество в реализации экономически выгодных и социально значимых... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:21

2024-05-07T17:21

2024-05-07T17:21

ярославская область

михаил евраев

афк "система"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_e6c307231dbef18f4c1d766d0b09f157.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с представителями АФК "Система" сотрудничество в реализации экономически выгодных и социально значимых инвестпроектов на территории региона, сообщает областное правительство. Сообщается, что Михаил Евраев встретился с исполнительным вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти и региональному развитию ПАО "АФК "Система" Сергеем Семкиным. Рабочая встреча стала продолжением диалога в рамках заключенного правительством области на ПМЭФ-2023 соглашения. Во встрече также приняли участие зампреды правительства области, руководители министерств и представители АФК. В частности, по данным областного правительства, на встрече обсудили возможности для внедрения цифровых решений в туристической отрасли, сфере экологии и обращения с ТКО, а также развитие мобильной связи на отдельных участках железнодорожных и автомобильных дорог в Ярославской области. Губернатор по итогам встречи подчеркнул, что обсуждались конкретные проекты – по которым в дальнейшем можно выйти на взаимовыгодное сотрудничество. "Озвучены интересные предложения по экологии и транспорту. Одной из точек соприкосновения может стать система автоматического контроля выбросов, их мониторинг в любое время суток. Это актуально сегодня для Ярославля. Тем более что эти решения уже опробованы в Татарстане, Нижегородской, Челябинской, Московской областях", - отметил Михаил Евраев.

https://ria.ru/20240503/portal-1943745635.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, афк "система"