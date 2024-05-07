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Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система" - РИА Новости, 07.05.2024
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Ярославская область
 
17:21 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/vstrecha-1944474726.html
Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система"
Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система" - РИА Новости, 07.05.2024
Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система"
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с представителями АФК "Система" сотрудничество в реализации экономически выгодных и социально значимых... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:21
2024-05-07T17:21
ярославская область
михаил евраев
афк "система"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с представителями АФК "Система" сотрудничество в реализации экономически выгодных и социально значимых инвестпроектов на территории региона, сообщает областное правительство. Сообщается, что Михаил Евраев встретился с исполнительным вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти и региональному развитию ПАО "АФК "Система" Сергеем Семкиным. Рабочая встреча стала продолжением диалога в рамках заключенного правительством области на ПМЭФ-2023 соглашения. Во встрече также приняли участие зампреды правительства области, руководители министерств и представители АФК. В частности, по данным областного правительства, на встрече обсудили возможности для внедрения цифровых решений в туристической отрасли, сфере экологии и обращения с ТКО, а также развитие мобильной связи на отдельных участках железнодорожных и автомобильных дорог в Ярославской области. Губернатор по итогам встречи подчеркнул, что обсуждались конкретные проекты – по которым в дальнейшем можно выйти на взаимовыгодное сотрудничество. "Озвучены интересные предложения по экологии и транспорту. Одной из точек соприкосновения может стать система автоматического контроля выбросов, их мониторинг в любое время суток. Это актуально сегодня для Ярославля. Тем более что эти решения уже опробованы в Татарстане, Нижегородской, Челябинской, Московской областях", - отметил Михаил Евраев.
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михаил евраев, афк "система"
Ярославская область, Михаил Евраев, АФК "Система"

Михаил Евраев встретился с представителями АФК "Система"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с представителями АФК "Система" сотрудничество в реализации экономически выгодных и социально значимых инвестпроектов на территории региона, сообщает областное правительство.
Сообщается, что Михаил Евраев встретился с исполнительным вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти и региональному развитию ПАО "АФК "Система" Сергеем Семкиным. Рабочая встреча стала продолжением диалога в рамках заключенного правительством области на ПМЭФ-2023 соглашения. Во встрече также приняли участие зампреды правительства области, руководители министерств и представители АФК.
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В частности, по данным областного правительства, на встрече обсудили возможности для внедрения цифровых решений в туристической отрасли, сфере экологии и обращения с ТКО, а также развитие мобильной связи на отдельных участках железнодорожных и автомобильных дорог в Ярославской области.
Губернатор по итогам встречи подчеркнул, что обсуждались конкретные проекты – по которым в дальнейшем можно выйти на взаимовыгодное сотрудничество.
"Озвучены интересные предложения по экологии и транспорту. Одной из точек соприкосновения может стать система автоматического контроля выбросов, их мониторинг в любое время суток. Это актуально сегодня для Ярославля. Тем более что эти решения уже опробованы в Татарстане, Нижегородской, Челябинской, Московской областях", - отметил Михаил Евраев.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевАФК "Система"
 
 
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