https://ria.ru/20240507/voyna-1944536928.html

Во Франции почтили память воинов, погибших во Второй мировой войне

Во Франции почтили память воинов, погибших во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2024

Во Франции почтили память воинов, погибших во Второй мировой войне

На кладбище в Нуайе-Сен-Мартен во Франции почтили память советских воинов, погибших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:35

2024-05-07T21:35

2024-05-07T21:35

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ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. На кладбище в Нуайе-Сен-Мартен во Франции почтили память советских воинов, погибших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония в честь советских воинов, погибших во Второй мировой войне, прошла на крупнейшем во Франции Советском воинском кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен в преддверии Дня Победы. Представители посольства России во Франции, а также дипломатических миссий стран СНГ возложили венки к мемориалу в память о погибших солдатах. "Это очень важная для всех нас традиция. Каждый год, несмотря на все перипетии в мире, проходит эта церемония, и в ней участвуем не только мы, но и представители практически всех стран СНГ. Это принципиально важно", - сказал посол России во Франции Алексей Мешков. Мэр города Нуайе-Сен-Мартен Жак Теинель также прибыл почтить память советских воинов. Он отметил, что считает своим долгом продолжать организовывать это памятное мероприятие. Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики. На нем покоятся останки 4,6 тысячи погибших советских граждан.

https://ria.ru/20231201/frantsiya-1913145432.html

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в мире, франция, россия, алексей мешков, снг