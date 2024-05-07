https://ria.ru/20240507/voyna-1944301333.html

Американский миллиардер предупредил об опасности Третьей мировой войны

Американский миллиардер предупредил об опасности Третьей мировой войны - РИА Новости, 07.05.2024

Американский миллиардер предупредил об опасности Третьей мировой войны

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что возможное участие военных США в конфликте на Украине приведет к Третьей мировой войне. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:43

2024-05-07T09:43

2024-05-07T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

эммануэль макрон

джо байден

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что возможное участие военных США в конфликте на Украине приведет к Третьей мировой войне. Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть". Президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет, заявил позже официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Неважно, сколько раз они повторят эту идею, мы не можем позволить нормализовать ее. Это приведет к Третьей мировой войне", - написал Сакс в соцсети X, прикрепив к сообщению снимок с цитатой Джеффриса. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, эммануэль макрон, джо байден, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)