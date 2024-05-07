https://ria.ru/20240507/vorobev-1944351683.html

Воробьев: внедрение ИИ в региональные процессы – наш приоритет

Воробьев: внедрение ИИ в региональные процессы – наш приоритет - РИА Новости, 07.05.2024

Воробьев: внедрение ИИ в региональные процессы – наш приоритет

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни Подмосковья является приоритетным направлением в развитии региона, сообщил губернатор РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:57

2024-05-07T11:57

2024-05-07T11:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

красногорск

андрей воробьев

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни Подмосковья является приоритетным направлением в развитии региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Без умных технологичных решений управлять большими системами невозможно. Поэтому и цифровизация процессов, и внедрение искусственного интеллекта, в том числе генеративного искусственного интеллекта, является нашим приоритетом, потому что эффективность качества в той или иной сфере, экология, например, или образование, оно кратно выше. Поэтому, безусловно, мы ищем умные решения и их внедряем. Работаем вместе активно и с федеральными министерствами, и, конечно, с Москвой", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". Также губернатор отметил, что в Подмосковье получают развитие президентские проекты и проекты с федеральным участием. "Знаете, у нас магистральные, серьёзные проекты президентские, и в здравоохранении мы клиники строим, ультрасовременные клиники: и взрослую в Балашихе, и детскую в Красногорске. У нас идёт очень активная модернизация ЖКХ, запрос очень высокий на неё, и под каждые такие программы есть федеральное участие, есть ориентиры, по которым мы двигаемся. И очень надеемся, что всё, что мы сделаем, будет и вовремя, и качественно, и самое главное - почувствовать человека, который живёт в том или ином городе Подмосковья", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240506/vorobev-1944240471.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, красногорск, андрей воробьев, искусственный интеллект (ии)