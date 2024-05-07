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На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 07.05.2024 (обновлено: 13:06 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/voennyy-1944380258.html
На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии
На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии - РИА Новости, 07.05.2024
На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного, самовольного оставившего место службы в ДНР, к 5,5 годам колонии, информирует пресс-служба инстанции. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:05
2024-05-07T13:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
оха
сахалин
вооруженные силы рф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного, самовольного оставившего место службы в ДНР, к 5,5 годам колонии, информирует пресс-служба инстанции. "Военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что мужчина 17 декабря 2023 года самовольно ушел с боевой позиции своей части в Донецкой Народной Республике и уехал в город Оху на севере Сахалина. В воинскую часть в Южно-Сахалинске он явился только 22 января 2024 года. По информации пресс-службы, военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Его судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
https://ria.ru/20231026/prigovor-1905285319.html
донецкая народная республика
оха
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происшествия, донецкая народная республика, оха, сахалин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Оха, Сахалин, Вооруженные силы РФ
На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии

Суд на Сахалине дал 5,5 года колонии военному, оставившему место службы в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного, самовольного оставившего место службы в ДНР, к 5,5 годам колонии, информирует пресс-служба инстанции.
"Военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что мужчина 17 декабря 2023 года самовольно ушел с боевой позиции своей части в Донецкой Народной Республике и уехал в город Оху на севере Сахалина. В воинскую часть в Южно-Сахалинске он явился только 22 января 2024 года.
По информации пресс-службы, военнослужащего взяли под стражу в зале суда.
Его судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
суд - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Суд на Сахалине вынес приговор военному, сбежавшему из зоны спецоперации
26 октября 2023, 05:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаОхаСахалинВооруженные силы РФ
 
 
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