https://ria.ru/20240507/voennyy-1944380258.html

На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии

На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии - РИА Новости, 07.05.2024

На Сахалине военный, оставивший место службы, получил 5,5 года колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного, самовольного оставившего место службы в ДНР, к 5,5 годам колонии, информирует пресс-служба инстанции. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:05

2024-05-07T13:05

2024-05-07T13:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

оха

сахалин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408704_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_2b0f87bb423482b01e0ea484c3af6b95.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного, самовольного оставившего место службы в ДНР, к 5,5 годам колонии, информирует пресс-служба инстанции. "Военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что мужчина 17 декабря 2023 года самовольно ушел с боевой позиции своей части в Донецкой Народной Республике и уехал в город Оху на севере Сахалина. В воинскую часть в Южно-Сахалинске он явился только 22 января 2024 года. По информации пресс-службы, военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Его судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

https://ria.ru/20231026/prigovor-1905285319.html

донецкая народная республика

оха

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, оха, сахалин, вооруженные силы рф