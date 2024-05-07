https://ria.ru/20240507/vodosnabzhenie-1944524304.html
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения
Президент России Владимир Путин поручил построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:10
2024-05-07T20:10
2024-05-07T20:10
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856303945_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_7d5c24a045aaf8b6e63e94dfbb64724b.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230918/sanprosvet-1896863943.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856303945_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a3bc199c7a53759fe655934284081bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения
Путин поручил построить 2 тысячи объектов питьевого водоснабжения к 2030 году