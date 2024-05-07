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Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения - РИА Новости, 07.05.2024
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20:10 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/vodosnabzhenie-1944524304.html
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения
Президент России Владимир Путин поручил построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:10
2024-05-07T20:10
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения

Путин поручил построить 2 тысячи объектов питьевого водоснабжения к 2030 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтанция водоподготовки
Станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Станция водоподготовки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году", - говорится в документе.
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