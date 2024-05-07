https://ria.ru/20240507/vodosnabzhenie-1944524304.html

Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения

Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил построить и реконструировать 2000 объектов водоснабжения

Президент России Владимир Путин поручил построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:10

2024-05-07T20:10

2024-05-07T20:10

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230918/sanprosvet-1896863943.html

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россия, владимир путин, экономика