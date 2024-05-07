https://ria.ru/20240507/veterany-1944529852.html

В Молдавии ветеранам ВОВ готовят именные поздравления с подписью Путина

В Молдавии ветеранам ВОВ готовят именные поздравления с подписью Путина - РИА Новости, 07.05.2024

В Молдавии ветеранам ВОВ готовят именные поздравления с подписью Путина

Молдавский координационный комитет "Победа" совместно с посольством России в республике готовят именные поздравления с подписью российского президента Владимира РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:48

2024-05-07T20:48

2024-05-07T20:48

в мире

молдавия

россия

кишинев

владимир путин

майя санду

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930059279_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_dcacaeedc20b1aaf5b36af4153fcb542.jpg

КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Молдавский координационный комитет "Победа" совместно с посольством России в республике готовят именные поздравления с подписью российского президента Владимира Путина для всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории республики, заявил РИА Новости глава организации Алексей Петрович. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". "Вместе с посольством России готовим именные поздравления для всех ветеранов от президента Российской Федерации. Также по линии общественных организаций и городских властей будут поздравления", - сказал Петрович. Он уверен, что в марше в День Победы примут участие все здоровые силы общества. "Понятно, что праздник будут отмечать все. И мы хотим, чтобы это было красиво, достойно и совместно", - пояснил Петрович. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.

https://ria.ru/20240425/kishinev-1942354892.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир путин, майя санду, день победы