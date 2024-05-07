https://ria.ru/20240507/veteran-1944280858.html

В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя

В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя - РИА Новости, 07.05.2024

В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя

Военнослужащие Омского ракетного объединения с военным оркестром поздравили в преддверии Дня Победы 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T05:09

2024-05-07T05:09

2024-05-07T05:09

россия

омск

ракетные войска стратегического назначения

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930059279_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_dcacaeedc20b1aaf5b36af4153fcb542.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие Омского ракетного объединения с военным оркестром поздравили в преддверии Дня Победы 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Чугуя под окнами его дома, видео предоставили в Минобороны РФ. "В Омске в преддверии Дня Победы военнослужащие РВСН с военным оркестром поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Чугуя Григория Михайловича под окнами его дома", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, военнослужащие Омского ракетного объединения ежегодно поздравляют фронтовика во все памятные даты. В этом году персонально для Григория Михайловича около его дома оркестр центра обеспечения омского объединения исполнил известные песни и марши военных лет, а военнослужащие-ракетчики прошли торжественным маршем. Также ветерану передали поздравления и "ценный подарок" от командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Квашина, сообщили в ведомстве. В ответ ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание, отметив, что именно такие моменты помогают ему жить и радоваться жизни, вспоминать своих друзей и сослуживцев военного и мирного времени. Полковник в отставке пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20240502/sadykov-1943543098.html

https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, омск, ракетные войска стратегического назначения, день победы