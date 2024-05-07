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В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя - РИА Новости, 07.05.2024
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05:09 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/veteran-1944280858.html
В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя
В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя - РИА Новости, 07.05.2024
В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя
Военнослужащие Омского ракетного объединения с военным оркестром поздравили в преддверии Дня Победы 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:09
2024-05-07T05:09
россия
омск
ракетные войска стратегического назначения
день победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие Омского ракетного объединения с военным оркестром поздравили в преддверии Дня Победы 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Чугуя под окнами его дома, видео предоставили в Минобороны РФ. "В Омске в преддверии Дня Победы военнослужащие РВСН с военным оркестром поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Чугуя Григория Михайловича под окнами его дома", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, военнослужащие Омского ракетного объединения ежегодно поздравляют фронтовика во все памятные даты. В этом году персонально для Григория Михайловича около его дома оркестр центра обеспечения омского объединения исполнил известные песни и марши военных лет, а военнослужащие-ракетчики прошли торжественным маршем. Также ветерану передали поздравления и "ценный подарок" от командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Квашина, сообщили в ведомстве. В ответ ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание, отметив, что именно такие моменты помогают ему жить и радоваться жизни, вспоминать своих друзей и сослуживцев военного и мирного времени. Полковник в отставке пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20240502/sadykov-1943543098.html
https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html
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россия, омск, ракетные войска стратегического назначения, день победы
Россия, Омск, Ракетные войска стратегического назначения, День Победы
В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя

Военнослужащие Омского ракетного объединения поздравили ветерана Григория Чугуя

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкБоевая награда ветерана
Боевая награда ветерана - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие Омского ракетного объединения с военным оркестром поздравили в преддверии Дня Победы 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Чугуя под окнами его дома, видео предоставили в Минобороны РФ.
Омске в преддверии Дня Победы военнослужащие РВСН с военным оркестром поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Чугуя Григория Михайловича под окнами его дома", - говорится в сообщении.
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Как отметили в министерстве, военнослужащие Омского ракетного объединения ежегодно поздравляют фронтовика во все памятные даты. В этом году персонально для Григория Михайловича около его дома оркестр центра обеспечения омского объединения исполнил известные песни и марши военных лет, а военнослужащие-ракетчики прошли торжественным маршем.
Также ветерану передали поздравления и "ценный подарок" от командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Квашина, сообщили в ведомстве.
В ответ ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание, отметив, что именно такие моменты помогают ему жить и радоваться жизни, вспоминать своих друзей и сослуживцев военного и мирного времени. Полковник в отставке пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
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РоссияОмскРакетные войска стратегического назначенияДень Победы
 
 
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